La Liga F llega a La Quiniela; un cambio con efectos todavía por medir - La Pastoreta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre.- La incorporación del fútbol femenino a La Quiniela es una de las principales novedades de la temporada 2026/2027. Después de meses de anuncios, cuatro encuentros de Liga F aparecieron por primera vez en el boleto de la jornada 3, abriendo una nueva etapa para un juego históricamente vinculado a las competiciones masculinas. En este contexto, La Pastoreta acerca los juegos de Loterías y Apuestas del Estado a los usuarios a través de su plataforma online, donde La Quiniela forma parte de las opciones disponibles para quienes desean participar en este juego deportivo.

El cambio ha coincidido con un inicio de temporada irregular en términos de recaudación. La primera jornada registró 1,7 millones de euros, frente a cifras superiores a los dos millones en los arranques de las cinco temporadas anteriores. Sin embargo, establecer una relación directa con la incorporación del fútbol femenino resultaría prematuro. En aquella primera jornada todavía no había partidos de Liga F y factores como las vacaciones, el importe del bote o el cierre anticipado de determinadas jornadas también influyen en la recaudación.

Las jornadas posteriores tampoco permiten todavía identificar una tendencia clara. Se han registrado recaudaciones superiores a los tres millones de euros cuando el bote ha aumentado, mientras que otras jornadas han quedado sensiblemente por debajo. Con pocos concursos disputados bajo el nuevo formato, será necesario ampliar la muestra antes de valorar su impacto.

La confección de los boletos plantea otra cuestión. La Liga F está formada por 16 equipos y cada jornada ofrece únicamente ocho encuentros entre los que seleccionar los cuatro que se incorporan a La Quiniela. La elección resulta especialmente relevante cuando intervienen conjuntos con probabilidades de victoria muy elevadas, ya que una acumulación de grandes favoritos puede reducir la dificultad efectiva del boleto.

La llegada de la competición femenina también introduce un nuevo elemento para quienes analizan La Quiniela desde una perspectiva estadística. El menor conocimiento de determinados equipos puede provocar diferencias entre las probabilidades estimadas de cada signo y los porcentajes apostados por el público. Detectar esas desviaciones forma parte del análisis de valor utilizado por algunos jugadores y peñas.

En La Pastoreta, administración de loterías con más de cuatro décadas de trayectoria y vinculada desde hace años a la gestión de peñas de La Quiniela, el seguimiento de las jornadas combina la validación oficial de las apuestas con herramientas digitales que permiten consultar su evolución y resultados.

La presencia del fútbol femenino supone, en cualquier caso, una modificación relevante en la composición tradicional de La Quiniela. Su efecto sobre la recaudación y sobre el comportamiento de los apostantes necesitará más jornadas para poder evaluarse, pero el cambio ya ha incorporado nuevos equipos, nuevas referencias estadísticas y un escenario diferente para el análisis de los boletos.

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