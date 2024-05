Loar Holdings Inc. anuncia la fecha de la conferencia sobre los resultados del primer trimestre de 2024

Loar Holdings Inc. - Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado con relaciones consolidadas con los principales OEM y Tier Ones aeroespaciales y de defensa de todo el mundo

White Plains (Nueva York), 8 de mayo de 2024.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR), fabricante y proveedor diversificado con relaciones consolidadas con los principales OEM y Tier Ones aeroespaciales y de defensa de todo el mundo, dijo que reportará las ganancias del Q1 de 2024 antes de la apertura del mercado el próximo martes 14 de mayo de 2024.



A continuación se celebrará una conferencia telefónica a las 10.30 horas, hora del Este. Para participar telefónicamente en la conferencia que tendrá lugar la próxima semana, se debe marcar el número indicado por la compañía. Los participantes internacionales pueden encontrar una lista de números gratuitos aquí. También estará disponible un webcast de audio en directo en el siguiente enlace, para todos aquellos que prefieran conectarse de manera online, y, por otra parte, también se podrán unir a través de la sección de inversores del sitio web de Loar Holdings que está disponible en el enlace que se indica a continuación: ir.loargroup.com.



La retransmisión de este evento, que se llevará a cabo el próximo martes 14 de mayo de 2024, se archivará y se podrá volver a ver más tarde a través de los enlaces anteriores para interés de todas las personas que quieran participar.



Sobre Loar Holdings Inc.

