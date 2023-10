Madrid Tech Show crece un 30% en expositores y sitúa a España como motor europeo del auge de digitalización

(Información remitida por la empresa firmante)

La feria, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en IFEMA, ocupará este año dos pabellones en el recinto ferial con más de 400 empresas expositoras, lo que la consolida como el mayor evento tecnológico profesional de España.

CloserStill Media, organizadora del evento, prevé atraer a más de 15.000 visitantes entre directivos C-level y expertos en cloud, ciberseguridad, big data, IA, centros de datos, conectividad, eCommerce y marketing digital, con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid.

Entre los patrocinadores y expositores principales de esta edición se encuentran, IBM como Headline Sponsor con novedades importantes como su plataforma de IA generativa y datos watsonx, AWS como Lead Sponsor, Huawei, Red Hat, Oracle, Hewlett Packard Enterprise, Schneider Electric, Synack, Cloudera, Evolutio, Suse, Amazon, eBay, Alibaba, Shopify, BigCommerce, Prestashop, Publicis Media, Correos, DHL, entre otros.

La edición de 2023 contará con más de 350 speakers, entre ellos destacan el Chief Solutions, Digital & Technology Officer de PRISA Media, José Gutiérrez; el Head of Data Security de Booking.com, Nir Chervoni; el Global Data Management and Operations Transformation Manager de PepsiCo, Maximus Ndaboka; el Chief Technology and Innovation Officer de LA LIGA, Miguel Ángel Leal; el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López o el CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, entre otros.

Madrid, 9 de octubre de 2023.- La feria Madrid Tech Show, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en IFEMA, crecerá un 25% en espacio y ocupará dos pabellones en el recinto ferial, con cerca de 400 expositores de sectores como la ciberseguridad, el Big Data, la IA o el comercio electrónico. La organización prevé una asistencia de más de 15.000 personas, un 30% de ellas de perfil C-Level, lo que consolida a la feria como el mayor evento profesional tecnológico en España.

Madrid Tech Show, organizado por CloserStill Media, contará en su tercera edición con una nueva vertical, Connectivity World, dedicada a las telecomunicaciones, la fibra óptica y el 5G. Otra de las principales novedades será la recreación de un centro de datos a escala real dentro de Data Centre World, en un espacio que se denominará 'Data Center del Futuro' y que promete ser una de las principales atracciones del evento. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid serán los principales partners institucionales de la edición de 2023 de Madrid Tech Show.

Madrid Tech Show mostrará las novedades de más de 400 empresas expositoras líderes en tecnología, como IBM, AWS, Huawei, Red Hat, Oracle, Hewlett Packard Enterprise, Schneider Electric, Synack, Cloudera, Evolutio, Suse, Amazon, eBay, Alibaba, Shopify, BigCommerce, Prestashop, Publicis Media, Correos, DHL, entre otros muchos.

Por otra parte, la feria contará con 350 ponentes nacionales e internacionales, distribuidos en 18 teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de contenido. Entre ellos destacan el Chief Solutions, Digital & Technology Officer de PRISA Media, José Gutiérrez; el Head of Data Security de Booking.com, Nir Chervoni; el Global Data Management and Operations Transformation Manager de PepsiCo, Maximus Ndaboka; el Chief Technology and Innovation Officer de LA LIGA, Miguel Ángel Leal; el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López o el CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, entre otros.

La sostenibilidad y la reducción de emisiones en todo el ecosistema tech ocupará un papel relevante en Madrid Tech Show, que también abordará los nuevos riesgos en ciberseguridad, la extensión del cloud a toda la infraestructura de una organización, el impacto de la IA, la eficiencia de Chat GPT en las campañas publicitarias o la ética del dato. Además, durante el evento se presentará un informe sobre el estado de la ciberseguridad en la empresa española, que analizará las principales amenazas a las que se enfrentan las empresas, las prioridades de inversión o el papel que juega el máximo responsable de ciberseguridad de una compañía en la toma de decisiones.

España, el mercado que más crece en Europa en centros de datos y cloud.

Tras dos ediciones exitosas, el presidente de CloserStill Media España, Agustín Torres, ha asegurado que el "ecosistema de ferias que se celebra alrededor de Madrid Tech Show hacen que sea una cita única en España", ya que "no hay nada parecido en este país".

Torres ha destacado que el objetivo es "seguir aglutinando a más expositores y actores relevantes del sector tecnológico", teniendo en cuenta que España es el mercado que "más está creciendo en toda Europa, sobre todo en centros de datos y cloud". "España está experimentando ritmos de crecimiento muy por encima de otros mercados más consolidados como Frankfurt, París o Londres. Es la joya dentro de Europa", ha recalcado.

Simon Blazeby, Director del Grupo Tecnológico de Closerstill Media España explica que "a pesar de la corrección post pandemia que experimentó el sector tecnológico, la gran presencia de los Big Tech de Silicon Valley, empresas internacionales y el ecosistema tecnológico en España muestra la salud del sector y la inversión continua de los directivos TIC, impulsado por tecnologías como la IA, la ciberseguridad, la digitalización del comercio y el alto crecimiento que tiene en España la conectividad, las regiones cloud y los centros de datos".

Sobre CloserStill Media.

CloserStill Media es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización, a nivel mundial, de ferias vinculadas a la tecnología y a la atención médica. Ferias que se llevan a cabo en Londres, París, Madrid, Barcelona, Frankfurt, Singapur y Hong Kong. El equipo de CloserStill está formado por más de 700 profesionales distribuidos en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur, Santa Rosa y Hong Kong. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

