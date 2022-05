MundoCrypto en la final de la Champions

Mani Thawani (@manithawanii), acudió al Stade de France acompañado de su familia, parte de su equipo, el reconocido influencer Salva (@salvaavf) y un invitado especial; un miembro de la comunidad de Mundo Crypto que Mani ha forjado con mucha dedicación durante estos años y sigue forjando, para ver el esperado encuentro entre Liverpool – Real Madrid el pasado 28 de mayo.

Continuando con sus ya numerosas iniciativas para apoyar la adopción masiva, el Chief de Mundo Crypto, Mani Thawani, aprovechó la maravillosa oportunidad que ofrece la final de un partido de Champions uniendo; emoción, pasión, equipo, esfuerzo, sacrificio y trabajo, valores que sin duda representan a Mundo Crypto y lanzó un sorteo entre los seguidores de la comunidad para que el ganador de dicho sorteo pudiera acompañarle en este esperado encuentro y vivirlo desde dentro rodeado de las personas que hacen que Mundo Crypto siga adelante cada día liderando el terreno de la educación en criptomonedas y blockchain.

Tenerife, 30 de mayo de 2022. 'Me levanté y fui a contárselo a toda mi familia. Nunca he ido a ver una Champions' agradecía Bryan en su entrevista con Mundo Crypto inmediatamente después de conocer que había sido el ganador del sorteo que con tanto cariño Mani había creado. Una experiencia que no puede comparar con ninguna otra, pues reconoce a Mundo Crypto como un pilar fundamental en su educación, cuya especialidad le ha devuelto la ilusión por su carrera.

Para él, lo más importante de la experiencia fue conocer a Mani como persona, a su equipo, y compartir con ellos la pasión por el fútbol y por el mundo de las criptomonedas.

Mani Thawani lidera la adopción masiva del mundo de las criptomonedas y la blockchain en España.

Lark Davies tuiteó un gráfico que muestra las tasas de adopción de Internet y las criptomonedas. Al superponer las líneas respectivas, teniendo en cuenta cuándo ambas empezaron a ganar tracción, se demuestra una estrecha correlación entre las dos.

Si esta tendencia se mantiene, se predice que habrá mil millones de usuarios de cifrado para 2026/27. Eso es un aumento de 5 veces de las estimaciones actuales de alrededor de 200 millones de usuarios de cripto.

A principios de 2020, el analista Willy Woo comentó que la adopción de cripto es comparable a la de Internet. En eso, las cosas comienzan lentamente, pero con el tiempo, la adopción de cripto explotará.

Woo dijo que la adopción masiva de cripto aún no está aquí, ni las masas ven que suceda porque la percepción humana tiende a procesar la información de forma lineal.

“La naturaleza humana es aquella que mira las cosas en una postura lineal. Así que no somos muy buenos para observar el crecimiento exponencial, que es obviamente lo que está haciendo bitcoin «.

Las estimaciones actuales sobre el número de usuarios de cripto varían. Si bien Davies sitúa la cifra en 200 millones, o alrededor del 2,5% de la población mundial, la investigación realizada por la firma de soluciones blockchain Triple-A sitúa el número de usuarios en 300 millones, o poco menos del 4% de la población mundial.

Sobre la pregunta de por qué la adopción masiva de cripto aún no está aquí, Woo dijo que preguntar eso es el equivalente a un usuario de Internet en 1994 preguntando por qué nadie usa Internet. En otras palabras, la adopción está ocurriendo ahora mismo. Vía https://liukin.es/la-tabla-de-adopcion-de-internet-vs-cripto-predice-mil-millones-de-usuarios-para-2027/

'Mundo Crypto ha marcado la industria de nuestro país con un movimiento que en 2022 será para todo nuestro sector más grande que el final de la Champions', dijo Mani en redes.

Mundo Crypto sigue apoyando activamente a su comunidad para seguir aprendiendo mientras prepara el evento de final de verano donde el metaverso será el eje fundamental.

