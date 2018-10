COMUNICADO: Noken, la nueva startup de viajes que ayuda a los millennials a descubrir el mundo

Publicado 13/09/2018 12:40:02 CET

Noken es una startup fundada por un español y con sede en Nueva York que crea paquetes de viajes autoguiados. Su producto está dirigido a un público millennial que tiene la idea de descubrir países por primera vez. Su fundador, Marc Escapa, nació en Barcelona pero reside en Estados Unidos desde hace 3 años. Se formó en Barcelona y tiene un MBA en Harvard. Escapa creó Noken en 2017 y con solamente un año han conseguido un notable crecimiento y distinguirse en el sector

Se trata de una empresa fundada por un español con sede en Nueva York que crea paquetes autoguiados con el objetivo de posibilitar a los jóvenes viajar a diferentes países por primera vez.

Noken , creada por Marc Escapa, ha conseguido varios millones de dólares en su ronda Seed, que incluye fondos de inversión de primera línea, que apoyaron desde el inicio a grandes startups como Box, Jet, y Linkedin. También cuenta con inversores directivos de Airbnb y Booking. Según afirma Escapa, "estamos muy contentos con el éxito de nuestra ronda de inversión, ya que es complicado conseguir inversión de fondos de capital de riesgo institucionales americanos para una empresa de viajes tan joven".

Esta startup está reimaginando el concepto de viaje organizado, haciendo que sea atractivo para una generación que lo detesta: los millennials. La generación millennial es cada vez más global, gastando 200.000 millones de euros al año en viajar al extranjero de vacaciones, un número que solamente va al alza. Sin embargo, las empresas de viajes organizados tradicionales no son capaces de capturar este crecimiento y es por eso que en Noken han querido diferenciarse de ellas. "El viajero moderno no quiere sentirse como un turista, en un autobús con un grupo de gente que no conoce y siguiendo al típico guía con un paraguas amarillo". Por ello, la mayoría termina siguiendo un tedioso y largo proceso de planificación, pidiendo recomendaciones a amigos y leyendo blogs, para conseguir organizar un viaje auténtico y con toque local.

"Pensamos: ¿cómo sería un viaje organizado si se creara hoy, aprovechando la tecnología, hecho por y para el viajero moderno?" afirma el fundador. El resultado es un híbrido entre los viajes organizados y los viajes planificados por cuenta propia. "Hemos querido aprovechar lo mejor del turoperador, pero adaptarlo a los nuevos tiempos a través de la tecnología: nuestro producto se compra en 5 minutos online, y engloba todo el viaje, pero permite al consumidor auto-guiarse con una app, dando mucha más libertad que el viaje organizado tradicional".

En poco más de un año y con solamente un destino hasta la fecha, Islandia, han conseguido una satisfacción de clientes muy elevada, lo cual ha llevado a que el 20% de los consumidores consigan que otro viajero reserve un viaje Noken en menos de 2 meses de haber viajado. Ahora que ya han cerrado la ronda Seed, han doblado el equipo de 5 a 10 personas, y planean abrir 10 destinos, incluyendo España) en los próximos meses para acelerar el crecimiento.

Contacto

Nombre contacto: Marc Escapa

Teléfono de contacto: 001415823857