Una nueva iniciativa mundial busca modernizar la movilidad internacional de los profesionales sanitarios

Logos de TruMerit, Centennial College y GDN Network - TruMerit

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

El concepto de Registro Global de Competencias, presentado por TruMerit y Centennial College, pretende facilitar que los profesionales cualificados puedan trasladarse de un país a otro de manera más eficiente, al tiempo que favorece la toma de decisiones fundamentadas sobre el personal sanitario

TruMerit y Centennial College, con el apoyo de Groningen Declaration Network (GDN Network), han presentado una nueva visión para el futuro de la movilidad internacional de los profesionales sanitarios, mediante un marco diseñado para que estos profesionales puedan disponer de registros fiables y verificables de sus cualificaciones y competencias al trasladarse entre países. La iniciativa se detalla en un documento publicado recientemente titulado "Hacia un ecosistema mundial de movilidad de credenciales digitales para profesionales sanitarios migrantes".



Mientras los sistemas sanitarios de todo el mundo afrontan una escasez persistente de personal, los profesionales sanitarios formados en el extranjero suelen encontrarse con procesos de reconocimiento de cualificaciones prolongados, repetitivos e inconsistentes que pueden retrasar su incorporación al ejercicio profesional. El documento propone un nuevo enfoque centrado en un Registro Global de Competencias (GCR). Este registro digital portátil podría reunir de forma segura pruebas verificadas de la educación, formación, experiencia laboral, certificaciones y competencias demostradas de un profesional a lo largo de su trayectoria.



"La atención sanitaria se ha globalizado cada vez más, pero los sistemas utilizados para reconocer las cualificaciones entre países no han evolucionado al mismo ritmo", afirmó Peter Preziosi, PhD, RN, CAE, FAAN, presidente y CEO de TruMerit y autor principal del documento. "Los profesionales cualificados pueden pasar meses o incluso años enfrentándose a procesos fragmentados que exigen verificar repetidamente la misma información. Tenemos la oportunidad de modernizar la movilidad de las credenciales mediante información digital fiable, competencias verificadas e interoperabilidad, al tiempo que preservamos la autoridad reguladora y protegemos a la ciudadanía".



"Ninguna organización o sector puede resolver por sí solo los desafíos que plantea la movilidad laboral", afirmó Charmaine Hack, vicepresidenta de Alianzas, Matriculación y Relaciones Externas de Centennial College, vicepresidenta del Consejo de Administración de GDN Network y coautora del documento. "La creación de un ecosistema fiable para la movilidad de credenciales requerirá la colaboración entre los ámbitos educativo, laboral, regulatorio y tecnológico".



"Las credenciales digitales fiables tienen un enorme potencial para ayudar a las personas que se trasladan entre países por motivos educativos y laborales", afirmó Joanne Duklas, directora ejecutiva de GDN Network y coautora del documento. "Esta iniciativa explora cómo podemos conectar mejor la educación, las credenciales y las competencias demostradas de una manera que resulte útil para las personas, los organismos reguladores y los empleadores".



A diferencia de una licencia mundial o de un sistema que sustituya a los marcos regulatorios nacionales, el GCR propuesto proporcionaría a los organismos reguladores, empleadores y otras partes interesadas autorizadas acceso a información fiable y verificada que podría evaluarse conforme a los requisitos y estándares locales.



Para los profesionales sanitarios, ofrecería una forma más sencilla de acreditar sus cualificaciones en distintos países. Para los organismos reguladores y empleadores, podría proporcionar información más transparente y fiable para la toma de decisiones.



Aunque su aplicación inicial se centra en el ámbito sanitario, la visión a largo plazo es que el GCR sirva como modelo adaptable a otros sectores que afrontan desafíos similares relacionados con la movilidad y el reconocimiento de credenciales.



El Registro Global de Competencias pretende servir como modelo para un enfoque más conectado, transparente y ágil de la movilidad laboral.



Acerca de TruMerit

TruMerit es una organización líder mundial en el desarrollo del personal sanitario, con casi 50 años de experiencia apoyando la movilidad de profesionales de enfermería y otros trabajadores sanitarios.



Anteriormente conocida como CGFNS International, TruMerit valida la educación, formación y experiencia profesional de los profesionales sanitarios formados en el extranjero que buscan obtener autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países.



A través de su misión ampliada y del Global Health Workforce Development Institute, TruMerit impulsa la investigación, los estándares y las certificaciones que fortalecen el personal sanitario mundial y promueven una movilidad profesional equitativa y sostenible.



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Acerca de Centennial College

Centennial College, fundado en 1966, es el primer centro público de educación superior de Ontario. Ubicado principalmente en la zona este del área metropolitana de Toronto, el centro es reconocido por su excelencia docente, sus planes de estudios innovadores y su sólida red de colaboraciones.



Cada año, Centennial recibe a miles de estudiantes a tiempo completo y parcial procedentes del área metropolitana de Toronto, de Canadá y de todo el mundo.



Estos estudiantes cursan programas de diplomatura, certificación y titulación en diversos ámbitos, entre ellos negocios, medios de comunicación, artes, servicios comunitarios y al consumidor, tecnología de ingeniería, atención sanitaria y transporte.



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Acerca de GDN Network

GDN Network es una red internacional federada de confianza, sin ánimo de lucro, con sede en los Países Bajos. Representa una red voluntaria de organizaciones y personas con objetivos comunes que buscan hacer realidad la portabilidad de los datos digitales de los estudiantes.



Su red de expertos y líderes de opinión de todo el mundo está formada por colaboradores que buscan apoyar, asesorar y proponer cambios innovadores en las formas de compartir documentos y registros del aprendizaje académico.



GDN Network busca puntos de encuentro para atender mejor las necesidades de movilidad académica y profesional de los ciudadanos de todo el mundo, reuniendo a las partes interesadas del ecosistema de datos digitales de los estudiantes.



Asimismo, pretende desarrollar y respaldar buenas prácticas y estándares aceptados mundialmente para facilitar encuentros e intercambios de información seguros y centrados en la ciudadanía.



Más información en groningendeclaration.org.



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Contacto

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Teléfono de contacto: +12152228454



