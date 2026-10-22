La oferta de Orion Bidco en el marco concursal de AESTES decae por la expiración del plazo

Orion Bidco - Orion Bidco

(Información remitida por la empresa firmante)

La oferta de Orion Bidco en el marco concursal de AESTES (Vivanta y Oralis) decae por la expiración del plazo

• Los objetivos de la oferta vinculante de Orion Bidco (propiedad de OTPP, principal accionista de DONTE GROUP) eran contribuir a la continuidad asistencial, garantizar la finalización de los tratamientos de los pacientes activos y preservar los estándares de calidad en la prestación del servicio.

• La resolución judicial no se ha producido, pendiente de la opinión de la Comisión Europea solicitada a instancias de SEPI, lo que hace inviable operativamente la propuesta.

• El grupo reitera su compromiso con el sector y con los pacientes, así como su disponibilidad para participar en las soluciones que propongan otros agentes, siempre desde la responsabilidad y dentro de su capacidad operativa.

Madrid, 22 de octubre de 2026.- La oferta vinculante de Orion Bidco (propiedad de OTPP, principal accionista de DONTE GROUP) en el marco del proceso concursal de Aestes (Vivanta y Oralis) ha decaído, ante la extensión de los plazos inicialmente estipulados a consecuencia de la solicitud de SEPI de contar con una opinión de la Comisión Europea, haciendo inviable operativamente la propuesta.

La oferta de Orion Bidco se planteó para contribuir a la continuidad asistencial, facilitar la finalización de los tratamientos de los pacientes y preservar los estándares de calidad en la prestación del servicio mediante la adquisición de 61 Unidades Productivas Autónomas (clínicas) necesarias para, junto con la propia capacidad operativa, cumplir con esos objetivos.

Dado que se trataba de una decisión orientada a garantizar la atención a los pacientes, la oferta se circunscribía a los plazos establecidos legalmente para la resolución del concurso de acreedores y venció ayer, 21 de octubre. Orion Bidco ha ampliado hasta en tres ocasiones, en los dos últimos meses, la vigencia de su oferta - dentro de los límites en los que se podía garantizar la continuidad asistencial con la capacidad operativa propia.

En estas circunstancias, la oferta vinculante de Orion Bidco ha decaído al expirar la última prórroga otorgada en su oferta. Este decaimiento se produce después de que el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid haya solicitado una opinión a la Comisión Europea, ante la insistente solicitud de SEPI sobre si el préstamo concedido a Vivanta a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) en 2021 constituye o no una ayuda de Estado.

“Nuestra prioridad ha sido en todo momento la continuidad asistencial y la calidad del servicio al paciente, actuando bajo criterios de prudencia y responsabilidad. En estas circunstancias, no resulta posible avanzar en la operación en los términos planteados”, señalan desde el grupo. Todo ello resulta inviable en un escenario a medio plazo como el que se abre tras la elevación del asunto al gobierno comunitario.

La compañía mantiene su enfoque en la creación de valor a largo plazo, el cumplimiento de sus estándares de calidad asistencial y la excelencia en el servicio al paciente.

El grupo reitera su compromiso con el sector y con los pacientes y buscará la fórmula de contribuir a encontrar soluciones, siempre desde la responsabilidad y su capacidad operativa.

Emisor: Orion Bidco

Contacto: Irene Castro - Atrevia

Email.icastro@atrevia.com

Tel 626 673 804