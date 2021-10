Philips anuncia un ambicioso objetivo de reducción de las emisiones de gases en su cadena de suministro

· Con el objetivo de que al menos el 50% de sus proveedores se comprometan con objetivos basados científicos para la reducción de emisiones de CO₂ para 2025, Philips está intensificando su programa de incentivos y apoyo a los proveedores.

· "Desde 2020 nuestras operaciones son neutras en cuanto a emisiones de carbono y toda nuestra electricidad procede de fuentes renovables. Ahora estamos utilizando lo que hemos aprendido para ampliar y escalar ese éxito”, señala Frans van Houten, CEO de Royal Philips.

Madrid, 28 de octubre de 2021 – Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado un ambicioso objetivo adicional para combatir el cambio climático. La compañía está intensificando su conocido programa de sostenibilidad de proveedores con el objetivo de que al menos el 50% de sus proveedores se comprometan a cumplir con los objetivos basados en la ciencia (SBTs)1 para la reducción de las emisiones de CO₂ para 2025. De alcanzar este objetivo, este gran impulso para descarbonizar la cadena de suministro de la empresa, apoyando a sus proveedores e incentivándolos para que adopten y cumplan los SBT, tendrá un impacto siete veces mayor que la reducción de las emisiones de CO₂ de las propias operaciones de Philips. Las actualizaciones de los progresos se comunicarán anualmente en el Informe Anual de la empresa.

"En los últimos años, hemos hecho grandes progresos en la reducción de nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 2020 nuestras operaciones son neutras en cuanto a emisiones de carbono y toda nuestra electricidad procede de fuentes renovables", ha señalado Frans van Houten, CEO de Royal Philips. "Ahora estamos utilizando lo que hemos aprendido para seguir desarrollando y ampliando ese éxito con nuestros socios en la cadena de suministro, donde el impacto medioambiental global puede ser incluso mayor".

COP26

Philips centra sus esfuerzos de reducción de emisiones de CO₂ en tres áreas clave. Junto con la innovación de productos y modelos de negocio y la neutralidad de carbono en sus propias operaciones, la reducción de la huella de CO₂ de su cadena de producción es clave para cumplir el compromiso de Philips de hacer negocios de forma responsable y sostenible, en línea con el objetivo preferente del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5⁰C. A la luz de la urgencia de llegar a un acuerdo en la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), Philips tiene la determinación de proporcionar el liderazgo industrial necesario para acelerar la acción climática y trabajar para crear una atención sanitaria más resiliente y sostenible junto con sus clientes y socios en toda la cadena de valor.

"Nos encontramos en un punto crítico de urgencia en el que necesitamos acelerar la transición global hacia economías y sociedades neutras en términos climáticos, y circulares y eficientes en términos de recursos", ha apuntado Frans van Houten. "Como empresa impulsada por un propósito, somos conscientes de nuestra responsabilidad hacia la sociedad y hemos establecido compromisos claros y ambiciosos en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) para apoyar este importante cambio. Animamos al mayor número posible de empresas, clientes y socios de la cadena de suministros a que se comprometan con acciones climáticas y objetivos basados en la ciencia, a que cumplan con esas acciones y a que proporcionen pruebas del progreso y de los resultados a través de informes continuos, transparentes y exhaustivos."

Sobre la base del amplio programa de sostenibilidad de los proveedores de la empresa, en el que participan actualmente más de 200 proveedores, Philips asumirá un papel activo en el apoyo e incentivación de los mismos para llevar a cabo los cambios necesarios y cumplir los objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia dentro de sus organizaciones. Este enfoque de colaboración se centrará en las mejoras estructurales que maximizan el impacto de las actividades de reducción de CO₂, además de ofrecer incentivos, como el apoyo directo a la creación de capacidades y las condiciones de pago preferentes, para acelerar la adopción de los SBTs por parte de sus proveedores.

Aprovechando los últimos conocimientos en materia de machine learning y data science, Philips optimizará la eficacia del programa para ampliar su alcance e impacto. La compañía también explorará activamente el establecimiento de Acuerdos Virtuales de Compra de Energía (VPPA) con los proveedores, similares a los que ya tiene con los consorcios de la industria, con el fin de apoyar la financiación de nuevos proyectos de energía renovable, como los parques eólicos y los parques solares, y seguir "ecologizando la red".

Nuevo estudio sobre el impacto medioambiental del sistema sanitario británico

El sector sanitario mundial representa actualmente alrededor del 4% de las emisiones mundiales de CO₂ [2]. En vísperas de la COP26, Philips, como socio clave del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, ha iniciado un proyecto de investigación con la Universidad de Exeter, una institución de investigación de economía circular líder en el mundo, para estudiar el impacto medioambiental del sistema sanitario del Reino Unido y evaluar cómo los productos y servicios sanitarios de Philips pueden contribuir a reducir la huella del sistema.

Reconocimiento mundial

Philips fue la primera empresa de tecnología sanitaria cuyos objetivos de emisiones de CO₂ para el periodo 2020-2040 fueron evaluados y aprobados por la iniciativa Science-Based Targets (STBi). Philips recibió más reconocimientos por su desempeño en materia de ESG, alcanzando las primeras posiciones en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y en las clasificaciones de Sustainalytics, y ocho años consecutivos en la lista A de Cambio Climático del CDP. En marzo de 2021, la empresa recibió una puntuación ESG de 90 sobre 100 por parte de S&P Global Ratings, la puntuación más alta que la organización ha otorgado hasta la fecha. Philips también consiguió en 2020 el segundo puesto en la lista de las 100 empresas más sostenibles del mundo del Wall Street Journal.

[1] Science-based targets are a set of goals developed by a company to provide it with a clear path to reduce greenhouse gas emissions. Targets are considered ‘science-based’ if they are in line with what the latest climate science deems necessary to meet the goals of the Paris Agreement – limiting global warming to well-below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit warming to 1.5°C. More information: sciencebasedtargets.org

[2] European Commission, EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research, https://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas y en permitir mejores resultados en todo el espectro de la salud, desde una vida sana y prevención, hasta diagnóstico, tratamiento y atención domiciliaria. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en el diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, la monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y la atención domiciliaria. Philips ha registrado unas ventas de 17.300 millones de euros en 2020 y emplea a aproximadamente 78.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

