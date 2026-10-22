Play The Game reúne en Ibiza a los decisores de marketing para anticipar los retos del sector - Play The Game

(Información remitida por la empresa firmante)

La cuarta edición de Top Community se celebrará del 28 al 30 de octubre de 2026, con el patrocinio de Turismo de Ibiza y una propuesta que combina networking, conocimiento y experiencias.

Ibiza, 22 de octubre de 2026.- Top Community vuelve a Ibiza con una propuesta para quienes lideran el marketing de las marcas: compartir experiencias, contrastar retos con otros profesionales y debatir sobre el futuro del sector. Organizado por Play The Game, el encuentro reunirá a directores de marketing y profesionales de la comunicación y el entretenimiento durante tres días, con la mirada puesta en las decisiones que marcarán 2027.

El networking será el eje de una experiencia que combinará ponencias, debates y actividades compartidas. Con todas las plazas ya completas, el evento contará con un aforo de 50 asistentes, pensado para favorecer el contacto directo entre participantes. Los encuentros informales permitirán conocerse, contrastar perspectivas y explorar nuevas colaboraciones.

Entre los participantes se pueden encontrar trabajadores de marcas como YouTube, Visa, PepsiCo, KFC, Univeler, HP, Repsol, Universal, Lactalis, BYD, Iberia Express, TOTTO y ElPozo, junto a otras compañías de distintos sectores.

La jornada principal de contenidos se celebrará el 29 de octubre. Entre los ponentes figuran Oscar Soriano, de Play The Game; Carlos Vizoso, de ESIC; Alfonso Rubio, de ElPozo; Patricia Morales, de KFC; Álvaro Antoñanzas, de DeuSens; Camilo Díaz, de TOTTO; Sara Gómez, de It's Lava; Jesús Hernández, de La Vaguada; Óscar Mexia, de Lactalis; Pilar Sánchez, de YouTube; Néstor Santana, de TeamLabs y creadores como @elifeyson o @BuscandoaCere.

Las charlas combinarán casos prácticos, análisis estratégico y debate sobre inteligencia artificial, creadores de contenido, experiencias de marca y hábitos de consumo. También abordarán las comunidades vinculadas al deporte, el bienestar, los viajes y el cosplay. El objetivo será compartir aprendizajes aplicables a la planificación de campañas y analizar cómo estos cambios pueden trasladarse a las estrategias de las marcas.

El formato dará espacio a las preguntas y al intercambio de experiencias entre profesionales de distintos sectores. Las sesiones no se grabarán ni se retransmitirán, con el propósito de facilitar una conversación abierta sobre decisiones, resultados y retos compartidos. Los tiempos entre ponencias y las actividades comunes permitirán que ese diálogo continúe durante la estancia.

Con el patrocinio de Turismo de Ibiza, Top Community pondrá en valor la isla como destino para encuentros profesionales fuera de la temporada alta, integrando su oferta cultural, gastronómica y de actividades al aire libre en la experiencia.

Contacto

Emisor: Play The Game

Contacto: Play The Game

Número de contacto: +34646197585