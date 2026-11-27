Rappel calla su predicción para la Navidad, pero vuelve a comprar en la misma administración de El Escorial - Pepito Herranz
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 27 de noviembre
Loterías Pepito Herranz pone a la venta el "Pack de Rappel", 10 décimos elegidos por el vidente con todas las terminaciones del 0 al 9.
Desde 1962, Loterías Pepito Herranz forma parte del paisaje de San Lorenzo de El Escorial. Pero pocas campañas han dado tanto que hablar como la de 2025, cuando el vidente Rappel anunció en redes sociales que varios premios mayores de la Navidad caerían en el municipio. La administración terminó vendiendo el tercer, el cuarto y el quinto premio del sorteo de Navidad y, semanas después, el primer premio de El Niño.
Un año después, Rappel ha vuelto. Lo ha hecho sin anunciarlo y sin predicciones: se presentó el 1 de julio, primer día de venta de la Lotería de Navidad 2026, y ha regresado a un mes del sorteo. Algunos vecinos que estaban en la administración lo grabaron llevándose una gran cantidad de décimos, y esas imágenes han corrido por el pueblo.
"Nos preguntan a diario qué números ha comprado", cuentan desde Loterías Pepito Herranz. "Él no quiere hacer pública otra predicción, pero nos ha transmitido que tiene la misma sensación que el año pasado".
Para responder a esa demanda, la administración le pidió que eligiera unos números para compartirlos con el máximo de personas. Rappel seleccionó diez: 80711, 75026, 03152, 37337, 30743, 68418, 74674, 97589, 77425 y 30790. Con ellos se ha creado el "Pack de Rappel", que reúne las diez terminaciones posibles y asegura así, como mínimo, un reintegro.
La selección puede comprarse en la administración de San Lorenzo de El Escorial y en loteriaspepitoherranz.com hasta agotar existencias.
Se recominda jugar con responsabilidad. Prohibido a menores de 18 años.
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Emisor: Pepito Herranz
Contacto: Pepito Herranz
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