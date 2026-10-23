Record go amplía su presencia en Canarias con la apertura de una nueva oficina en Tenerife Norte

Oficina de Record go en Tenerife Norte - Record go

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva delegación de alquiler de coches en Tenerife Norte ya está disponible para realizar reservas y comenzará a atender presencialmente a los clientes a partir del 15 de diciembre

Tenerife, 23 de octubre de 2026.- Tenerife se ha afianzado como uno de los destinos turísticos más atractivos durante todo el año gracias a su clima privilegiado y la diversidad de sus paisajes. Para seguir facilitando estos viajes, Record go amplía su red de oficinas con una nueva delegación de alquiler de coches en Tenerife Norte.



La nueva delegación de alquiler de coches, ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de Tenerife Norte, ya está disponible para realizar reservas y comenzará a atender presencialmente a los clientes a partir del 15 de diciembre. Con esta apertura, la compañía amplía su presencia en Tenerife, donde contará con oficinas en ambos aeropuertos, Norte y Sur, además de una tercera oficina situada en Las Chafiras.



La incorporación de esta nueva delegación permitirá a Record go ofrecer más alternativas de movilidad a los viajeros que visitan Tenerife durante todo el año, tanto en los meses de invierno como en la temporada de verano.



Con esta apertura, Record go eleva a seis el número de oficinas en Canarias, donde también está presente en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. De este modo, la compañía refuerza su apuesta por el archipiélago y por acercar sus servicios de alquiler de coches a quienes eligen las islas como destino vacacional.



Esta expansión de oficinas de Record go en Canarias refleja la buena acogida que está teniendo la empresa en el archipiélago y su apuesta por seguir creciendo en uno de los destinos turísticos más importantes de España. La compañía continúa ampliando su red para estar más cerca de los viajeros y ofrecerles soluciones de movilidad que les permitan disfrutar de cada destino a su manera, con comodidad y flexibilidad.



Sobre Record go

Con casi 60 años de trayectoria en el sector, Record go se ha consolidado como una compañía internacional especializada en soluciones de movilidad y alquiler de vehículos, con presencia en España, Italia, Grecia y Portugal. A lo largo de su trayectoria, ha mantenido una apuesta constante por la innovación, la cercanía al cliente y la mejora de sus servicios, con una flota moderna, diversificada y una experiencia de alquiler sencilla, digital y transparente.



Bajo el lema Easy drive, easy go, Record go trabaja para que alquilar un vehículo sea fácil y cómodo desde el primer momento. La apertura de Tenerife Norte es un nuevo paso en este camino y reafirma el compromiso de la compañía con Canarias, donde seguirá trabajando para acercar sus servicios a más viajeros y hacer que descubrir las islas sea cada vez más sencillo.

Contacto

Nombre contacto: Adriana Capdevila España

Descripción contacto: Record go Mobility

Teléfono de contacto: 936 19 24 68