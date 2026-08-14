Repara tu Deuda Abogados cancela 17.852 € de deuda en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 14 de agosto de 2026.- Cada vez son más las personas que descubren la Ley de Segunda Oportunidad después de intentar durante años resolver sus problemas económicos sin éxito. Detrás de muchos de estos casos no hay decisiones impulsivas ni grandes inversiones, sino circunstancias familiares que terminan desbordando la capacidad económica de quien intenta hacerles frente.
Es lo que le ocurrió a una mujer de Madrid, que ha conseguido cancelar una deuda de 17.852,73 euros gracias a la gestión de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados referente en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.
La ayuda a su familia acabó convirtiéndose en una carga financiera
Según explican los abogados de Repara tu Deuda, la deudora necesitó financiación para ayudar a sus padres a afrontar sus obligaciones económicas. En un primer momento podía asumir con normalidad las cuotas de los préstamos que había contratado. Sin embargo, una información inadecuada sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito hizo que comenzara a utilizarlas con frecuencia y que los intereses se fueran acumulando hasta complicar su economía.
Con la intención de recuperar el control de sus finanzas, recurrió a nuevos préstamos para pagar esos intereses y unificar las deudas existentes. No obstante, buena parte de los ingresos que obtenía seguían destinándose tanto a cubrir sus propios gastos como a apoyar económicamente a su familia, residente en su país de origen. Poco a poco, el margen económico desapareció y la sensación de hacer esfuerzos constantes sin conseguir reducir la deuda terminó convirtiéndose en una preocupación permanente.
El proceso judicial concluyó con una resolución favorable para la deudora, que obtuvo la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) y pudo cerrar una etapa marcada por unas dificultades financieras que habían ido agravándose con el paso del tiempo.
Una herramienta cada vez más conocida para recuperar la estabilidad económica
La creciente difusión de historias como esta ha contribuido a que la Ley de Segunda Oportunidad deje de ser una herramienta poco conocida para convertirse en una opción cada vez más presente entre particulares y autónomos que buscan reorganizar su economía. Su aplicación ha permitido que muchas personas recuperen la estabilidad financiera cuando cumplen los requisitos previstos por la normativa.
La experiencia demuestra que no existe un único perfil de persona que pueda acogerse a este mecanismo. Por ese motivo, Repara tu Deuda Abogados analiza de manera individual la realidad de cada cliente antes de iniciar los trámites, comprobando si reúne las condiciones exigidas por la normativa y ofreciéndole una orientación clara desde el primer momento. Este estudio previo permite valorar con rigor la viabilidad del proceso y resolver las dudas que puedan surgir antes de dar el siguiente paso.
Además de esta actividad, el despacho también presta asesoramiento en materia de protección de los consumidores. Para ello, examina contratos suscritos con bancos y entidades financieras con el fin de detectar posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y valorar, en función de cada supuesto, las posibles vías de reclamación.
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