Esta empresa ibicenca es la mejor valorada según el ranking realizado por el prestigioso portal web Distrito Digital

Ibiza, 11 de abril de 2024.- Llega la primavera y ya empieza a apetecer alquilar un catamarán en Ibiza. Una isla donde se fusiona la montaña y el mar para ofrecer atardeceres de película y paisajes dignos de postales. Si todavía no se conoce una empresa de alquiler de barcos en Ibiza, el prestigioso portal web DistritoDigital ha elaborado un ranking con las compañías mejor valoradas en cuanto a sus servicios y experiencias en barco.



Para ello se ha tenido en cuenta el catálogo de embarcaciones que tienen disponible para sus clientes, así como las experiencias que ofrecen y la forma que tienen de presentarlo al público.



Rumbo Norte lidera el ranking como mejor empresa para alquilar barcos

Rumbo Norte lleva más de 15 años ofreciendo el mejor servicio de alquileres de barcos en Ibiza y las Islas Baleares. Que aparezca en el n.º1 en este ranking no es de extrañar, ya que cuentan con más de 30 embarcaciones entre veleros, catamaranes y lanchas para ofrecer una amplia variedad a sus clientes y disfruten del mar Mediterráneo como nunca.



"Cuando vuelva a Ibiza, sin duda sería con vosotros", "la atención y el trato por parte del equipo de Rumbo Norte fue impecable" o "no sé cómo serán otras compañías de alquiler, pero dudo que sean tan fiables como Rumbo Norte" son algunas de las valoraciones que sus clientes les dejan en Internet después de disfrutar de sus servicios.



Comparado con otras empresas, Rumbo Norte ofrece una experiencia única al descubrir Ibiza a través de excursiones en barco. Más allá de las típicas fiestas en barco para despedidas de soltera y soltero, Rumbo Norte permite explorar calas escondidas y playas vírgenes, accesibles solo en embarcaciones privadas.



Sumergirse en aguas cristalinas y admirar la vida marina bajo la superficie. Además, si se prefiere la autonomía de alquilar un barco en Ibiza, Rumbo Norte cuenta con una variedad de opciones, incluyendo lanchas, veleros y catamaranes, así como un servicio de chárter de 5 estrellas.



Precio garantizado para una experiencia única

Este ranking elaborado por el portal DistritoDigital también ha analizado los diferentes precios que ofrecen las empresas de alquileres de barco en Ibiza para generar su ranking.



En dicho pódium se puede observar que Rumbo Norte asegura la mejor tarifa garantizada al alquilar barcos, veleros o catamaranes en Ibiza y Formentera. Respaldados por reseñas sobresalientes en el mercado local de alquiler de embarcaciones, también en las opiniones de Tripadvisor y foros de viajes, así como en reseñas de alquiler de barcos en Google.



Las otras cuatro mejores empresas de alquileres de barco, según el ranking, son: CharterAlia, Be Charter Ibiza, Ibiza Boats y Blue Ocean Boat.



Gracias a este ranking se puede saber cuáles son las empresas mejor valoradas por sus clientes a la hora de alquilar un barco. "Si le apetece navegar entre sus servicios, un barco le está esperando en Ibiza".







