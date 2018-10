COMUNICADO: Scartel selecciona a Bridgewater Systems para sus servicios WiMAX móvil (1)

Actualizado 22/09/2008 11:26:01 CET

-- La solución de Bridgewater es compatible con los servicios WiMAX móvil en dos ciudades de rusas

Bridgewater Systems (TSX: BWC) ha anunciado hoy que proporcionará a Scartel LLC una solución de control de servicios WiMAX compatible con los servicios IP avanzados en su red WiMAX móvil en Moscú y San Petersburgo. Scartel ofrecerá un acceso a Internet móvil con velocidades de hasta 10 MB por segundo bajo el nombre comercial Yota. Para finales de 2008, Scartel pretende asegurar una cobertura de red total en estas ciudades y en algunas áreas adyacentes a la región, que cuenta con una población total de más de 20 millones de personas.

La solución de control de servicios de Bridgewater permitirá a Scartel soportar funciones de alto rendimiento para gestión de suscriptores, tales como servicios autenticación, autorización y contabilidad (por sus siglas en inglés, servicios AAA), y proporcionar una plataforma común para acelerar el lanzamiento de servicios de datos en su red WiMAX móvil.

"Hemos seleccionado a Bridgewater Systems porque proporcionan una solución válida para cualquier vendedor que se integra fácilmente con nuestra actual infraestructura IP WiMAX", ha comentado Dennis Sverdlov, consejero delegado de Scartel. "También aportan una gran experiencia en WiMAX móvil de sus numerosas relaciones con los principales proveedores de servicios y su gran interoperabilidad con una gran variedad de vendedores de equipos de red".

Bridgewater proporciona a Scartel una solución avanzada de control de servicios WiMAX que incluye una solución de gestión de datos de suscriptores para facilitar una visión unificada de los suscriptores y acelerar el lanzamiento al mercado de nuevos servicios. La solución es un potente motor para perfiles y políticas que permite a Scartel controlar y gestionar el acceso de los suscriptores, uno por uno, a sus servicios avanzados y diferenciados. El controlador de servicios AAA de Bridgewater(TM), que cumple con la especificación NWG Stage 3 del WiMAX Forum, proporciona un gran soporte para WiMAX móvil que no suele estar disponible en servidores AAA, como el soporte de métodos múltiples EAP, protocolo RADIUS/DIAMETER dual, autenticación de dispositivos y suscriptores, así como soporte de IP móvil. La solución también ofrece interfaces ampliables abiertas, lo cual simplifica la integración y permite una colaboración sin igual con otros sistemas dentro del entorno de la red de Scartel.

"Rusia es el mercado europeo líder en WiMAX y Scartel se encuentra en una posición única dado que cuenta ya con un gran número de licencias para WiMAX en Rusia y es el primer operador de la región que lanza al mercado una solución WiMAX móvil", indicó Ihsen Fekih, director general para EMEA de Bridgewater Systems. "El despliegue generará una ventaja claramente competitiva, proporcionará a Scartel la capacidad de acelerar y asegurar una introducción sin riesgos en los servicios WiMAX y diferenciarse con modelos de servicio innovadores tales como el aprovisionamiento OTA (over-the-air) y el acceso casual".

Las soluciones de Bridgewater Systems han sido seleccionadas por más de diez proveedores de servicios WiMAX en todo el mundo, incluyendo la nueva red nacional XOHM WiMAX de Sprint.

Conozca Bridgewater Systems durante la celebración de WiMAX World los días 1 y 2 de octubre de 2008, expositor 522.

Acerca de Scartel

Scartel LLC fue creada en 2007 para proporcionar servicios móviles basados en la tecnología de banda ancha móvil de vanguardia 4G WiMAX móvil. Scartel considera los servicios móviles la base de su negocio. Para la compañía, WiMAX móvil es una herramienta para proporcionar tales servicios. Scartel ha desplegado sus primeras redes WiMAX móvil (IEEE 802.16e-2005) en Moscú y San Petersburgo en la frecuencia de banda 2.5-2.7 GHz. Para finales de 2008 la compañía pretende proporcionar una cobertura de red total en la región de Moscú y San Petersburgo con una población total de 20 millones de personas. Scartel pertenece a WIMAX Holding Ltd. WIMAX Holding Ltd. también controla Scartel Star Lab (el centro de I+D en servicios móviles) y More (agregador de contenidos de medios). Scartel tiene su sede en San Petersburgo, y dispone de una segunda oficina en Moscú. La compañía cuenta con 420 empleados. Para ver el comunicado de prensa de Scartel visite: http://webx.newswire.ca/click/?id(equalsign)a36c0b22b165cf2 .

Acerca de Bridgewater Systems

Bridgewater Systems desarrolla soluciones de control de servicios relacionados con los suscriptores, incluyendo el control de acceso y software de gestión de políticas para redes fijas, móviles y convergentes. Utilizando las soluciones de Bridgewater, los proveedores de servicios globales pueden ofrecer servicios y experiencias personalizadas para sus suscriptores por medio del mantenimiento de una política en tiempo real que controle cómo los suscriptores interactúan con las redes, servicios y sus instrumentos. Neutrales con los vendedores y agnósticas con el acceso en red, las soluciones de nivel de operadores de Bridgewater pueden ayudar a los proveedores de servicios globales a lanzar nuevos servicios más rápidamente, destinándolos de forma más precisa y maximizando los beneficios gracias a la creación de un punto de decisión que lleve el contexto de suscripción dinámico a los controles y comercialización de la interacción del suscriptor con los servicios basados en IP. Más de 100 de los principales proveedores de servicio de todo el mundo, entre los que destacan Verizon Wireless, Sprint Nextel, Bell Mobility y SmarTone-Vodafone, confían en la tecnología de Bridgewater para ayudar a desplegar servicios de nivel mundial.

