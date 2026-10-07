Ilustración editorial moderna, estilo isométrico limpio - Pablo Baselice

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis detallado de Allinkz evalúa las principales opciones en España basándose en el tamaño del catálogo, la transparencia de precios, las métricas, el servicio gestionado y la monitorización de enlaces

Madrid, 7 de octubre de 2026.- La selección de plataformas para la adquisición de posts patrocinados en España durante 2026 se ha consolidado en torno a seis referentes del sector: Allinkz, Publisuites, Growwer, Unancor, Getlinko y Enlazalia. Esta comparativa técnica permite a los profesionales del marketing digital y SEO elegir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades operativas y estratégicas.



El informe ha evaluado estas herramientas bajo criterios objetivos, destacando a Allinkz por la amplitud de su oferta, que cuenta con unos 50.000 medios en más de 100 países según datos de la propia compañía. La plataforma se diferencia por agregar la oferta de distintos vendedores para un mismo medio, permitiendo identificar el precio más competitivo, además de implementar un sistema de monitorización que alerta sobre cambios o retiradas de artículos.



Publisuites, con una trayectoria superior a diez años, reporta más de 289.000 posts publicados y se posiciona como una opción integral al combinar enlaces con servicios de redacción, calendarios editoriales y notas de prensa. Por su parte, Growwer ofrece acceso a más de 41.000 medios y facilita la gestión delegada de campañas para inversiones superiores a 500 euros, incluyendo herramientas como una extensión para navegador.



El análisis también considera a Unancor, fundada en 2016, que integra servicios de auditoría y consultoría estratégica; Getlinko, que supera los 35.000 medios y se especializa en compras puntuales sin necesidad de recarga de saldo; y Enlazalia, orientada a proyectos que requieren un enfoque de campaña a medida con supervisión de equipo SEO especializado.



Pablo Baselice, consultor SEO con cerca de 20 años de experiencia y fundador de Allinkz, explica el enfoque de la plataforma: "Allinkz es un marketplace español de link building y publicaciones patrocinadas fundado para ofrecer transparencia y eficiencia, permitiendo a agencias y consultores SEO gestionar sus campañas con datos concretos sobre la inversión y la evolución de los enlaces".



La elección de una plataforma depende de los objetivos específicos de cada empresa. Mientras que el catálogo amplio y la comparación de precios de Allinkz resultan útiles para agencias con alta frecuencia de compra, soluciones como Publisuites son preferidas por quienes buscan un proveedor único para contenidos y enlaces. La gestión delegada, por otro lado, encuentra su espacio en alternativas como Growwer, ideal para equipos que prefieren delegar la selección de soportes.



Los usuarios que requieran servicios de consultoría integral suelen optar por Unancor o Enlazalia, mientras que los compradores con necesidades esporádicas o de bajo volumen pueden encontrar en Getlinko la flexibilidad necesaria. La monitorización de los artículos publicados y la futura implementación de métricas de visibilidad en asistentes de inteligencia artificial representan, según el análisis, la tendencia tecnológica en la gestión de contenidos patrocinados para los próximos años.

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