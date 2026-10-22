Tanatorio Noega El Lauredal: el tanatorio mejor valorado de Gijón según las familias

Tanatorio Noega El Lauredal - Funerarias Noega

(Información remitida por la empresa firmante)

La elección de un tanatorio suele producirse en un momento delicado, en el que las familias tienen que tomar decisiones y organizar una despedida en poco tiempo. La privacidad, las instalaciones, los servicios disponibles y el trato recibido son algunos de los aspectos que adquieren especial importancia en esa situación

Gijón, 22 de octubre de 2026.- Las opiniones de quienes han tenido esta experiencia permiten conocer mejor qué se valora en esos momentos. Entre los tanatorios que obtienen una mayor valoración de Gijón se encuentra el Tanatorio Noega El Lauredal, con una puntuación media de 4,8 sobre 5 en Google. A este dato se suma que, según la información recogida por Funerarias Noega, el 99 % de las personas que han utilizado sus servicios lo recomendaría.



Este reconocimiento permite poner el foco en una cuestión más amplia: qué tienen en cuenta las familias cuando tienen que despedir a un ser querido y qué factores terminan siendo determinantes.



Qué valoran las familias de Gijón al elegir un tanatorio

Cada familia vive la despedida de su ser querido de una manera diferente. Aun así, hay algunos aspectos que suelen tener un peso especial a la hora de valorar un tanatorio.



La comodidad y privacidad de los espacios, la accesibilidad, los servicios disponibles y la posibilidad de organizar la despedida de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada familia son algunos de ellos.



A todo esto se suma y prevalece por encima de todo el factor humano. La forma en la que se acompaña, se informa y se atiende a las personas que han perdido a un ser querido es algo fundamental en un momento de tanta vulnerabilidad.



Salas de velación privadas, zonas ajardinadas y crematorio

Para las familias gijonesas, el espacio en el que tiene lugar la despedida también importa. Durante un velatorio hay momentos para estar acompañado y otros en los que se necesita más intimidad. Disponer de zonas diferenciadas permite recibir a familiares y allegados y, al mismo tiempo, contar con un lugar más reservado.



Esa distribución se encuentra en el Tanatorio Noega El Lauredal, que dispone de cinco salas de velación con luz natural y decoración individualizada. Cada una cuenta con una estancia principal y otra más íntima destinada a la familia.



El recinto, situado en la antigua Finca Bango, está rodeado por más de 4.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas con árboles centenarios. La funeraria cuenta además con crematorio propio.



Qué servicios incluyen los tanatorios mejor valorados en Gijón

Los servicios de una funeraria abarcan desde las primeras gestiones, como la recogida, el traslado y acondicionamiento, la documentación, hasta la organización de la propia despedida y el destino final de la persona fallecida (cremación o entierro). Cada familia puede elegir lo que mejor se adapten a lo que deseaba su ser querido.



Hay quienes eligen una ceremonia religiosa y quienes prefieren un acto civil. Lo mismo ocurre con el entierro o la cremación. Y, en algunos casos, también hay que organizar el traslado a otra ciudad o país.



Los arreglos florales o la publicación de esquelas también forman parte del homenaje final. Una vez pasado el velatorio, algunas familias pueden necesitar además ayuda con los trámites administrativos o legales que quedan pendientes.



Contar con servicios funerarios que se adapten a cada situación permite organizar una despedida más acorde con las preferencias de cada familia.



La importancia de la atención personalizada a las familias

El trato que reciben las familias por parte de la funeraria es quizás lo más valorado. En un momento tan delicado, contar con profesionales cercanos que orienten y ayuden a resolver las dudas puede hacer más llevadero el proceso de duelo. Funerarias Noega cuenta con un equipo profesional preparado para proporcionar la mejor atención, con respeto, calidad y discreción.



Cada familia vive la pérdida de una manera diferente. Algunas necesitan más orientación y otras buscan sobre todo tranquilidad, intimidad y tiempo para estar con sus seres queridos.



Por eso, la atención debe adaptarse a cada familia y a cada situación.

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