Timestamp consolida su crecimiento en España con una nueva oficina en Barcelona - Timestamp

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional portuguesa de consultoría tecnológica, que ha duplicado con creces su ritmo anual de contrataciones en España desde 2022, es la primera empresa en instalarse en el Viladecans Digital Hub

Viladecans (Barcelona), 20 de octubre, 2026 - Timestamp, multinacional portuguesa de consultoría tecnológica, integración de sistemas y transformación digital, ha inaugurado su nueva oficina en el área metropolitana de Barcelona, un paso que responde al crecimiento sostenido de su equipo en España, donde cerró septiembre con más de 455 profesionales.

Un ritmo de contratación que se ha duplicado con creces

El crecimiento de la compañía en España se refleja en su ritmo de contratación. Timestamp incorporó 56 profesionales en 2022, 70 en 2023, 99 en 2024 y 123 en 2025, más del doble que en 2022. En lo que va de 2026 ya ha sumado 110 nuevas incorporaciones. El crecimiento en España acompaña la evolución del grupo, que prevé cerrar el año con 1.400 profesionales en todo el mundo.

Madrid, con unos 200 profesionales, sigue siendo el principal centro de la compañía en España. Barcelona reúne ya a cerca de 150 y es una de las operaciones que más ha crecido: en los últimos cuatro años ha incorporado a más de 100 profesionales.

Desde España, Timestamp trabaja con empresas de banca, seguros, telecomunicaciones, retail, industria y sector público, a las que ofrece consultoría tecnológica basada en inteligencia artificial y datos, integración de sistemas, automatización de procesos, soluciones cloud y mensajería programática, entre otros servicios.

Primera empresa del Viladecans Digital Hub

La nueva oficina, de 1.000 metros cuadrados, sustituye a la anterior sede de la compañía en Barcelona. Con su llegada, Timestamp inicia la ocupación empresarial del edificio A3, el primero construido del Viladecans Digital Hub, también conocido como Illa A.

El Viladecans Digital Hub es la segunda fase del Viladecans Business Park y está formado por cuatro edificios independientes, orientados a impulsar la innovación y a atraer empresas tecnológicas. El A3, de promoción pública, suma 8.806 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y es un edificio inteligente y sostenible, abastecido con energías renovables y con conectividad de alta velocidad. El Business Park, situado a unos veinte minutos de Barcelona, acoge también las sedes de compañías como Vueling, Unilever España o Ingram Micro.

La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales Segura.

"Hoy somos más de 455 profesionales en España y nuestro ritmo de contratación se ha duplicado con creces en los últimos años. Esta nueva oficina es la consecuencia de ese crecimiento. España es un mercado estratégico para el grupo y vamos a seguir invirtiendo en equipos, en proximidad a los clientes y en capacidad de ejecución", afirma Sérgio Pena Dias, chairman de Timestamp.

"Detrás de estas cifras hay un equipo que ha sabido ganarse la confianza de los clientes y atraer talento. Este espacio, en un entorno pensado para empresas tecnológicas, nos da las condiciones para seguir creciendo y para estar más cerca de las empresas con las que trabajamos en Cataluña", añade.

Sobre Timestamp:

Timestamp es una multinacional portuguesa con más de 1.200 empleados y oficinas en Lisboa, Oporto, Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga, Londres, Ámsterdam, Lausana, Santiago de Chile, Bogotá y Cali. Centrada en el liderazgo tecnológico, con un enfoque basado en la calidad de sus equipos, la certificación continua y una sólida capacidad de ejecución.

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