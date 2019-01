Tixeo y Zerolynx firman un acuerdo para luchar contra el espionaje industrial

Publicado 09/01/2019 14:11:00 CET

Tixeo, fabricante de software de videoconferencia segura multipunto y videocolaboración, ha firmado un acuerdo de distribución con el Grupo Zerolynx, especializado en ciberseguridad, inteligencia y seguridad patrimonial. Con esta alianza estratégica ambas empresas unen fuerzas con el objetivo de ayudar a las empresas a protegerse del espionaje industrial, una tendencia al alza teniendo en cuenta las vulnerabilidades de los sistemas de videoconferencia tradicionales

Tixeo es una compañía 100% francesa que desarrolla soluciones innovadoras de videoconferencia segura multipunto y videocolaboración, ofreciendo máxima calidad HD/4K desde cualquier sistema (Windows, macOS, Linux, iOS y Android). La seguridad a todos los niveles se tiene en cuenta desde su concepción (Secure by design). Su tecnología única “SVC on demand” garantiza la estabilidad de las comunicaciones en cualquier situación pues se adapta a las variaciones de red, al rendimiento de la CPU y al tamaño de las ventanas de sus contactos, optimizando la calidad de las comunicaciones y garantizando una experiencia de usuario óptima.

El software Tixeo ofrece un verdadero cifrado de extremo a extremo de cliente a cliente de las comunicaciones (vídeo/audio/chat/datos), así como un cifrado de los enlaces de comunicación entre el cliente y el servidor. Se comprueba toda la cadena de certificación, evitando así cualquier ataque por inyección de certificados. Otra ventaja de seguridad es que no hay que abrir puertos para utilizar la solución, la política de seguridad de la red no se ve afectada. Por último, a diferencia de otras soluciones de videoconferencia, no se han implementado capacidades de escucha (puertas traseras o backdoors).

Por su parte Zerolynx es un grupo empresarial español, especializado en ciberseguridad, inteligencia y seguridad patrimonial. Entre su portfolio de servicios destaca su especialización en Red Team, Industrial Cybersecurity, Threat Hunting y DevSecOps.

Para Juan Antonio Calles, CEO de Grupo Zerolynx “Tixeo ofrece un nivel de seguridad sin precedentes, especialmente en entornos multipunto, manteniendo el cifrado de forma completa durante toda la comunicación, incluyendo su paso por el servidor.” Calles añade, “el acuerdo firmado nos permite cubrir una de las necesidades más demandadas por nuestros clientes, con el fin de proteger la confidencialidad de sus videoconferencias, y en especial, las comunicaciones de sus directivos”.

Por su parte Maribel Poyato, Country Manager de Tixeo en España asegura que “esta alianza estratégica es un gran paso para el posicionamiento de Tixeo en el mercado español como proveedor líder de soluciones de videoconferencia segura y Zerolynx es el socio ideal para ayudarnos a cumplir con este objetivo y acelerar nuestro crecimiento en España”.

Tixeo está disponible en la nube, en servidor interno o en servidor dedicado en la nube (ofertas TixeoCloud, TixeoServer o TixeoPrivateCloud respectivamente). La opción TixeoGateway ofrece una perfecta interoperabilidad para comunicarse con sistemas de videoconferencia tradicionales SIP o H.323. Además Tixeo ofrece también la opción llave en mano TixeoRoom, ofreciendo además del software la posibilidad de equipar nuevas salas, reduciendo los gastos de instalación y gestión habitualmente asociados a los equipos propietarios.

Tixeo ha sido la primera solución de videoconferencia en obtener la certificación y cualificación de la ANSSI (Agencia nacional de la seguridad de los sistemas de información en Francia, equivalente al Centro Criptológico Nacional en España).

