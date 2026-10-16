Try Your Home, el primer portal inmobiliario del mundo que permite probar una casa antes de comprarla

Probar tu casa antes de comprarla - Unsplash

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma introduce en el mercado residencial un derecho básico del consumidor, conocer el producto antes de adquirirlo, en un país que cerró 2025 con más de 750.000 compraventas de vivienda, el mayor volumen desde 2007

Madrid, 16 de octubre de 2026.- Try Your Home ha presentado el primer portal inmobiliario del mundo que permite probar una casa antes de comprarla o alquilarla a largo plazo. La plataforma pone en contacto a propietarios, compradores, inquilinos y profesionales inmobiliarios para que quien va a tomar una de las decisiones económicas más importantes de su vida pueda hacerlo con conocimiento de causa: habitando la vivienda durante un periodo pactado antes de firmar.



Concepto y propuesta de valor

La compra de una vivienda es, para la mayoría de las personas, la mayor inversión de su vida y un compromiso financiero que se prolonga durante décadas. Sin embargo, sigue decidiéndose en visitas breves y guiadas que apenas permiten comprobar cómo es realmente vivir en ella. Try Your Home propone algo tan sencillo como probar la casa, del mismo modo que se prueba un coche antes de comprarlo.



Una innovación disruptiva

La idea nace de una fricción real del mercado que uno de los fundadores detectó a partir de su propia experiencia y que, a día de hoy, nadie resuelve. Es el propietario quien fija las condiciones de la prueba, su duración y su importe, que se descuenta del precio final si la operación se cierra. Jurídicamente, la prueba se articula como una cesión temporal de uso de la vivienda.



Un derecho del consumidor

El futuro comprador tiene las llaves de la casa durante el tiempo acordado para probarla y comprobar cómo se siente en ella. Porque, además de lo que no aparece en ningún anuncio, como el aislamiento térmico y acústico, la luz de cada estancia, el ruido nocturno, la cobertura de internet, el funcionamiento de las instalaciones, el ambiente del barrio o el tiempo que se tarda en aparcar, hay algo que ninguna visita permite medir: el valor emocional de vivir en una casa. Comprar una vivienda que no se siente como propia tiene un coste que va mucho más allá del económico. El mismo modelo se aplica al alquiler de larga duración, con un importe de prueba que se descuenta de la fianza o de la primera mensualidad.



Un cambio de paradigma

"Queremos impulsar un cambio de paradigma en un sector altamente tensionado. Venimos a dar respuesta a una necesidad obvia que hasta ahora nadie en el mundo ofrece: disminuir drásticamente los riesgos implícitos en la operación financiera más importante en la vida de una persona", explica Bárbara Fraguas, cofundadora de Try Your Home.



Diagnóstico: un mercado que obliga a decidir a ciegas

Compra a ciegas. Los compradores asumen un compromiso de treinta años tras visitas que rara vez superan la media hora. Según publicaba el peiódico El País el pasado 20 de septiembre, la escasez de oferta está llevando a muchos compradores e inquilinos a decidir en cuestión de minutos, tras una única visita y sin verificar el estado real de la vivienda.



Urgencia y decisiones precipitadas. La escasez de oferta y una demanda tensionada empujan a decidir rápido "para no quedarse sin la casa". Según Idealista, el 36% de las viviendas vendidas en España en el primer trimestre de 2026 encontró comprador en menos de un mes. Aunque la tendencia se ha moderado ligeramente en las grandes ciudades, la venta exprés sigue al alza en las capitales de provincia.



Riesgo post-compra. Muchas de las cosas que hacen que una casa sea el lugar adecuado solo se descubren al vivirla: la luz a lo largo del día, los vecinos, el ritmo del barrio o, sencillamente, cómo se siente uno en ella. Cuando se conocen después de firmar, ya es tarde para echarse atrás.



Beneficios para todos los actores del mercado

Comprador e inquilino. Toma la decisión con información real, reduce el riesgo de errores financieros de gran magnitud y recupera el coste de la prueba si finalmente compra o alquila. Además, Try Your Home contribuye a democratizar la experiencia de compra de una vivienda.



Vendedor y propietario. Filtra a los interesados y atrae a compradores más decididos, diferencia su vivienda frente al resto de la oferta, rentabiliza el periodo de comercialización y reduce el riesgo de que la operación se caiga o termine en conflicto.



Agencias y profesionales inmobiliarios. Incorporan un servicio de valor añadido para sus clientes, cierran operaciones más sólidas y con menos incidencias posteriores, y refuerzan la confianza en su intermediación. Además, a través de Try Your Home logran la tan perseguida exclusividad, puesto que es el único portal del mundo que permite probar una vivienda.



Tamaño del mercado y oportunidad

Un volumen relevante. Según el Consejo General del Notariado, en 2025 se vendieron en España 752.661 viviendas, un 4,4% más que el año anterior y el segundo mayor volumen de la serie histórica, solo por detrás de 2007. El precio medio alcanzó los 1.902 euros por metro cuadrado, un 7,5% más, superando el máximo previo a la crisis, y se firmaron cerca de 390.000 hipotecas, también la cifra más alta desde 2007. Con una superficie media de 112,7 metros cuadrados por vivienda transmitida, el mercado de compraventa residencial movió en 2025 más de 160.000 millones de euros.



Un esfuerzo financiero creciente. El importe medio de los préstamos hipotecarios para comprar vivienda alcanzó en enero de 2026 los 186.857 euros, el más elevado desde diciembre de 2007, según los notarios. Cuanto mayor es la inversión, mayor es el coste de equivocarse.



Una demanda latente. Tras el precio, el estado de la vivienda es el segundo factor que más pesa en la decisión de compra, según el informe de Experiencia en compra venta en 2025. Sin embargo, muchos defectos no se aprecian en una visita: según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad. Try Your Home convierte esa necesidad, hoy sin respuesta, en un servicio.



Equipo fundador

Try Your Home nace de la experiencia de tres emprendedores con una larga trayectoria en el ecosistema empresarial e inmobiliario.



Bárbara Fraguas es fundadora de El Baúl de las Piqué, coach dialógico por la Universidad Francisco de Vitoria y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela Internacional de Protocolo (EIP) y la Universidad Internacional de La Rioja. Es secretaria de la junta directiva de AEVEA (Agencias de Eventos Españolas Asociadas).



Ignacio Reyzabal es empresario inmobiliario y emprendedor en serie. Se dedica a la creación de empresas, las inversiones y la gestión patrimonial, con foco en la identificación de oportunidades, el diseño de estrategias y el desarrollo de soluciones para el inversor y el cliente final.



Felipe García es empresario desde hace cuatro décadas, inversor (Pinama) y profesor en el Instituto de Emprendimiento Avanzado.

Contacto

Emisor: Try your Home

Nombre contacto: Miss Zoe Comunicación

Descripción contacto: Miss Zoe Comunicación

Teléfono de contacto: 639 00 72 10



