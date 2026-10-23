Viceroy presenta la colección de joyería y relojería AW26

Reloj dorado Viceroy. - Viceroy

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

La marca amplía su catálogo de accesorios con el lanzamiento de la colección AW26, una propuesta para hombre y mujer que reúne diseños para encontrar la pieza perfecta en cada ocasión

Hay colecciones que destacan por una pieza concreta y otras que encuentran su fuerza en todo lo que ofrecen. Para la temporada otoño-invierno 2026, Viceroy presenta AW26, un universo de joyería y relojería para mujer y hombre que nace desde esa amplitud, con diseños pensados para acompañar diferentes formas de vestir, de vivir y de entender los accesorios. Piezas capaces de ocupar distintos lugares dentro de un estilismo: desde ese pequeño detalle que acompaña sin llamar demasiado la atención hasta la joya que cambia por completo un look.



La colección recorre diferentes materiales, acabados y estilos, pero mantiene una misma idea: que encontrar una pieza que encaje con uno mismo también significa encontrarla para el momento adecuado. Para llevar todos los días, para regalar, para una ocasión especial o simplemente porque hay días en los que un accesorio puede marcar la diferencia.



La plata, el valor de los pequeños detalles

Hay algo especialmente atemporal en una joya de plata. Es ese tipo de pieza que no necesita una ocasión concreta para entrar en escena y que, precisamente por eso, termina convirtiéndose en una de las más personales del joyero. AW26 recupera esa versatilidad de la plata de ley 925 y la lleva por caminos muy diferentes: diseños delicados, piezas con más presencia y propuestas en las que el color y las piedras naturales adquieren protagonismo.



Lapislázuli, amatista, ágata verde, topacio azul London Blue, ojo de tigre o madreperla aportan matices distintos a una misma base, mientras que los acabados en oro y rodio permiten que cada pieza encuentre su propio carácter. A ellas se suman circonitas de color, esmaltes y cristales que introducen una dimensión más luminosa y contemporánea.



El acero, cuando lo cotidiano también tiene estilo

Si la plata tiene algo de eterno, el acero representa esa joyería que se incorpora naturalmente al día a día. Piezas fáciles de llevar, pero lejos de ser básicas, en las que los acabados, las texturas y la combinación con otros materiales aportan carácter.



AW26 explora el acero junto a minerales, piedras, cristales y circonitas, pero también junto a materiales como la piel o los cordones. El resultado son piezas que pueden acompañar desde un look más sencillo hasta convertirse en ese accesorio que aporta el punto final a una propuesta más especial.



El reloj, una pieza para marcar el ritmo propio

Hay accesorios que completan un look y otros que terminan definiéndolo. El reloj pertenece a los segundos. Más allá de su función, se ha convertido en una de esas piezas capaces de decir mucho con muy poco: una cuestión de tamaño, de forma, de acabado o simplemente de cómo se lleva.



La propuesta de relojería de AW26 recorre diferentes estéticas, desde modelos compactos y depurados hasta diseños de mayor presencia, cronógrafos y propuestas con correas de piel. Una variedad pensada para que el reloj pueda acompañar tanto los días de diario como aquellos en los que merece la pena prestar un poco más de atención a cada detalle.



Una colección para encontrar la pieza que encaja con uno mismo

AW26 se completa con una selección de piezas que incorporan pequeños motivos y símbolos, pensados para aportar un matiz más personal a la colección. Detalles que funcionan casi como pequeños códigos: una forma de añadir intención a un look sin necesidad de explicarlo.



Porque hay accesorios que pasan desapercibidos y otros que terminan definiendo la imagen. Una joya puede ser discreta o convertirse en el gesto que cambia un estilismo; puede acompañar durante años o responder simplemente a una forma de vestir que hoy apetece. En esa variedad está precisamente el atractivo de esta colección.



Viceroy construye así una colección que no obliga a elegir entre una estética u otra, sino que abre el abanico de posibilidades.



Piezas para quienes prefieren la sencillez de una joya de plata, para quienes buscan el carácter del acero, para quienes encuentran en un reloj el accesorio definitivo o para quienes dejan que un detalle con significado hable por ellos.



Una colección que entiende la joyería y la relojería como parte de la imagen, no como un añadido. Porque a veces es una pequeña pieza la que termina diciendo mucho más de un look que todo lo demás.



La colección está disponible en viceroy.es



Emisor: Viceroy

Contacto

Nombre contacto: Mireia Malgosa

Descripción contacto: Maktagg

Teléfono de contacto: 936818511



