Walhalla y T2B llevan la continuidad de negocio a GoDigital 2026 - Walhalla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.-

La ponencia Cuándo parar no es una opción planteó a las empresas valencianas una pregunta de negocio: cuánto tiempo pueden permitirse dejar de trabajar.

Walhalla, proveedor cloud español con centro de datos propio en Castellón, participó el pasado 1 de octubre en GoDigital 2026, la cita de referencia de la transformación digital en la Comunitat Valenciana. Lo hizo junto a su mayorista, Tech2Business (T2B), con la ponencia Cuándo parar no es una opción, celebrada en el edificio Veles e Vents de Valencia.

La sesión giró en torno a una idea que muchas empresas todavía confunden: tener copias de seguridad no equivale a poder seguir trabajando cuando algo falla. La continuidad de negocio no empieza el día del incidente. Empieza cuando una empresa decide cuánto tiempo puede estar parada y elige una infraestructura capaz de cumplirlo, explicó Ángel Sánchez, Channel Partners Manager de T2B.

GoDigital 2026, el gran encuentro de la digitalización valenciana

Organizado por Cámara Valencia a través de Tecnología para los Negocios, GoDigital celebró este año su octava edición con la alianza del ITI. Sus siete ediciones anteriores reunieron a más de 14.000 participantes.

La edición de 2026 se articuló bajo el concepto Lumen, con cinco escenarios temáticos y un propósito práctico: ayudar a las empresas a distinguir qué tecnologías aportan valor real a su actividad.

Backup no es continuidad de negocio

Ángel Sánchez abrió la ponencia con un escenario reconocible para cualquier directivo. Un lunes a las nueve de la mañana, el ERP deja de responder, el correo se cae y nadie en la empresa puede facturar.

A partir de ahí, la sesión separó dos conceptos que a menudo se mezclan. La ciberseguridad intenta evitar que el incidente ocurra, mientras que la continuidad parte de que algo acabará fallando, sea un ataque, un error humano o un corte de suministro, y define cómo se sigue trabajando.

Según explicó Sánchez, la protección de una empresa avanza por escalones. Disponer de una copia de los datos es solo el primero. Por encima se sitúan la alta disponibilidad, que reduce la interrupción, y el disaster recovery, que permite levantar el servicio en otro entorno. Solo el último peldaño, la continuidad de negocio, garantiza que la empresa siga operando.

La ponencia situó además el RPO y el RTO, los indicadores que marcan cuántos datos se pueden perder y cuánto tiempo se puede estar parado, como decisiones que corresponden a la dirección y no solo al departamento técnico. Para proteger el dato, defendió la regla 3-2-1-1-0, que exige contar con una copia inmutable y cerrar las pruebas de restauración sin errores. Como se recordó durante la sesión, un backup que nunca se ha probado no es una garantía: es una esperanza.

Un centro de datos donde el plan sea real

Un plan de continuidad necesita un lugar físico donde recuperar los sistemas, y la ponencia tomó como ejemplo el centro de datos de Walhalla en Castellón. Se trata de una instalación Tier IV, certificada en el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta, que mantiene los datos bajo legislación española y cuenta con soporte técnico permanente.

Su servicio de Housing garantiza por contrato una disponibilidad del 99,995%, y en 2026 la compañía amplió la autonomía eléctrica del centro hasta 72 horas sin recarga externa. Nuestro papel es dar al canal un centro de datos donde ese plan funcione de verdad, añadió Sánchez.

Un mensaje para el canal

La sesión se cerró con un caso sencillo. Dos empresas sufren el mismo incidente, pero la que solo tiene backup tarda días en volver a operar, mientras que la que cuenta con un plan y un segundo entorno preparado lo consigue en horas.

Para la red de T2B, formada por más de 200 partners, la lectura comercial es directa. Los partners que hablan de continuidad con sus clientes dejan de competir por precio y pasan a diseñar con ellos cómo seguir trabajando cuando algo falla, afirma Sánchez.

Para proteger el dato, Walhalla ofrece dos vías complementarias. Cloud Backup, basado en Acronis, reúne en una sola consola las copias de seguridad, la inmutabilidad y la protección frente al ransomware, de modo que las copias quedan protegidas frente a borrado o modificación durante la retención configurada. Walhalla S3, por su parte, está pensado para las empresas que ya trabajan con Veeam Backup & Replication, ya que también es compatible como repositorio inmutable y mantiene los datos en Castellón.

Cómo pueden ayudar Walhalla y T2B a las empresas

Walhalla Cloud aporta la infraestructura sobre la que se construye ese plan de continuidad. Proveedor cloud de capital 100% español, opera su propio centro de datos Tier IV en Castellón de la Plana y cuenta con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta y con las normas ISO 27001, ISO 20000-1 e ISO 50001.

Desde esa instalación, la compañía cubre todo el recorrido de un plan de continuidad, del alojamiento de equipos y la nube privada a las copias de seguridad inmutables, con API abierta OpenStack para evitar la dependencia de un único proveedor. Su modelo comercial está pensado para partners e integradores, que pueden diseñar con su equipo técnico planes de recuperación a medida de cada cliente.

T2B, por su parte, pone esa infraestructura al alcance del canal. El mayorista de valor, con sede en Valencia, acompaña a más de 200 partners con soluciones de data center, backup y ciberseguridad, desde la preventa hasta la puesta en marcha, para que puedan ofrecer a sus clientes planes de continuidad de negocio completos.

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