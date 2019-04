Wallapop, Badi y Europcar: "El reto de las startups es gestionar el talento, no captarlo"

Publicado 23/04/2019 16:08:24 CET

Las tres compañías debaten en la sede de Barcelona de TBS Business School sobre la idoneidad de la Ciudad Condal como un imán de talento para sus empresas. En la mesa redonda, organizada por LinkedIn e InnoIT, se han dado consejos sobre Recursos Humanos a un centenar de asistentes

Los responsables de Recursos Humanos de startups como Wallapop o Badio y de empresas consolidadas como Europcar, han participado en una mesa redonda en TBS Business School, y en la que han explicado por qué han escogido Barcelona – y sus alrededores – para establecer sus sedes de IT por la alta calidad de vida de la ciudad, que la convierte en un pool de talento. Aun así, todas han coincidido en que la mayor dificultad no está en captar el talento, sino en su gestión.

El acto, organizado conjuntamente por LinkedIn, la consultoría de RRHH en IT innoIT y la escuela de negocios, ha contado con la presencia de Andrés Spitzer, CTP de Europcar; Leticia Castro, VP of People de Badi; Stéphanie Giol, HRBP Generalist de Wallapop y con la intervención del experto en IT Jesús Rodríguez.

Los responsables de personal de las empresas tecnológicas han hecho hincapié en la necesidad de planificar el crecimiento de una startup, aunque también han explicado que se han encontrado con la dificultad de ejecutar tal tarea sobre todo en las fases iniciales de las startups. Por ejemplo, Leticia Castro, ha dicho que Badi aún se encuentra en una fase primaria, y que al ser una startup que acaba de empezar “hay más objetivos a medio término que a largo plazo”. Aun así, Castro también puntualiza que lo bueno de esta situación es que se puede adoptar una jerarquía “menos compleja y más fluida”.

Stéphanie Giol también habló de las dificultades de cuando empezó en Wallapop: “El primer año y medio fue muy caótico porque teníamos que escalar muy rápido. Ahora estamos en una fase en la que podemos planear nuestro crecimiento”. Por su parte, Andrés Spitzer también habló de la organización en Europcar: “Funcionamos con pequeñas unidades de negocio para que no haya una disrupción entre unas y otras”.

En la mesa redonda también se ha hablado sobre la necesidad en el campo de IT de reclutar los perfiles que sean lo más específicos posibles para cubrir puestos de trabajo cuando la startup empieza una fase de estabilidad al final de su crecimiento explosivo. También los expertos han coincidido en que durante los procesos de selección se valora que el talento adquirido pueda no solo satisfacer las necesidades actuales de la empresa sino que pueda evolucionar conjuntamente en la línea con la estrategia a largo plazo. Tal y como ha comentado Leticia Castro, de Badi: “Al realizar una oferta de trabajo, hay que tener en cuenta que una persona tiene que encajar ahora y en el futuro”.

