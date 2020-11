XVII Congreso de Directores de proyecto. Una nueva era, un nuevo rol

El próximo jueves 19 de noviembre de 2020 desde las 15:45 hrs. hasta las 20:30 hrs. CET en formato online, se darán cita más de 1.000 profesionales de la Dirección de Proyectos y de la Transformación Digital, en el XVII Congreso de Directores de Proyectos del PMI Madrid Spain Chapter

Según el PMI®, "Digitalization is shaking every industry and disrupting traditional business management approaches everywhere". Las organizaciones deben mantenerse competitivas en la Inteligencia Digital, comprender los conceptos relevantes de Transformación Digital, los conceptos digitales, sistemas digitales, y las plataformas y utilidades asociadas con las tecnologías sociales.

Sin embargo, el Michigan Institute of Technology afirmaba antes del presente año 2020 que las organizaciones no han seguido el ritmo de desarrollar las capacidades necesarias en las operaciones, las relaciones de TI con los negocios, la visión, el compromiso y la gobernanza.

Forzadas por la situación, en el presente año 2020, una multitud de organizaciones se han visto obligadas a transformarse en múltiples ámbitos, ya sean digitales o no.

¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Han existido proyectos de transformación en las organizaciones? ¿Ha habido transformaciones o simples adaptaciones digitales?

¿Quién ha llevado a cabo estos procesos de transformación? ¿Ha existido un Project Manager de Transformación Digital en las organizaciones?

¿Cuál ha sido y está siendo el perfil del Project Manager de Transformación Digital? ¿Cuáles son sus Competencias? ¿Existe este perfil realmente en las Organizaciones y el mercado?

Para tratar de responder estas cuestiones PMI Madrid, Spain Chapter® centra el tema de su XVII Congreso Anual de Directores de Proyectos, en la Transformación Digital de las organizaciones, con especial atención a lo sucedido en el año 2020 y poniendo el foco en los siguientes aspectos:

• Proyectos de Transformación Digital relevantes.

• Quién, cómo, por qué se han llevado a cabo estos procesos durante este año.

• Cómo se han desenvuelto las organizaciones que se han visto obligadas a transformarse, aun no teniendo un plan predefinido de transformación.

• La aceleración que ha supuesto la Transformación Digital en las organizaciones en el último año.

• El fomento de la resiliencia en las organizaciones.

• El reto que ha supuesto dirigir proyectos transformadores en tiempos de crisis

• El perfil del Project Manager de Transformación Digital.

Agenda

15:45H Bienvenida Presidencia: Susana Moreno, Presidenta PMI Madrid Spain

15:50H Bienvenida Institucional: Ashwini Bakshi, Managing Director for the PMI Europe Region

16:10H Estructura y presentación: Francisco Díaz, Líder Grupo Transformación Digital del PMI Madrid Spain

Bloque 1: Personas y organización

16:15H La oportunidad Digital: una cuestión de actitud. Vicente de los Ríos, CEO de Líderes y Digitales, asesor de empresas, profesor y conferenciante en el ámbito de Transformación Digital, Reinvención personal y Liderazgo.

16:40H Activar la felicidad en tiempos de crisis: Dra. Paloma Fuentes González, Gerente de Felicidad de Mahou San Miguel

17:10H La Transformación Digital… una aventura de personas: Carlos Ranz, Director Oficina de Transformación Corporativa de Santa Lucia seguros.

17:35 H Ciberseguridad en Transformación Digital de las Organizaciones: Lola Rebollo, Gerente de Ciberseguridad para Apoyo a la empresa, industria e I+D+i

18:00H Premio voluntario del año: Silvia Amor, Directora de Voluntariado de PMI Madrid Spain Chapter.

Bloque 2: Innovación y Educación

18:15H Gemelos Digitales de infraestructuras lineales en la gestión de proyectos: Jorge Torrico, Subdirector BIM en INECO y Agustín Roldán Hernández, Ingeniero de caminos BIM-GIS en INECO

18:40H Transformación digital en la Universidad: Alberto Sánchez Campos, Vicerrector de Transformación Digital en la URJC

19:05H Radar COVID. Gestión de proyectos en tiempos de crisis: Santiago Graña Domínguez, Subdirector General de Impulso de la Digitalización de la Administración (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

Bloque 3: Perfil del Digital Transformation Project Manager

19:40H Digital Transformation Project Manager, un nuevo rol para una nueva era: La Economía del Proyecto: Luis Reyes Plasencia, Director de Desarrollo Académico y Bien Social del PMI Madrid Spain. Sponsor e impulsor de la iniciativa del Grupo de Interés de Transformación Digital del PMI Madrid

20:10H Concurso conocimientos Transformación Digital y Dirección de Proyectos: Isabel Madrid, Voluntaria de la Dirección de Eventos del PMI Madrid Spain

20:25H Cierre Institucional: Susana Moreno, Presidenta PMI Madrid Spain Chapter.

Este año está siendo excepcional, y por ese motivo el congreso será gratuito, con el objetivo de aumentar la difusión del Project Management a empresas y a profesionales no solo de España, sino de todo el mundo de habla hispana.

El Congreso se celebra el próximo jueves 19 de noviembre de 2020 en horario de 15:45H a 20:30H en formato online.

Registro Gratuito: https://pmi-mad.org/eventos/calendario/congreso/xvii-congreso-de-directores-de-proyectos

Contacto

Nombre contacto: Carmen González

Teléfono de contacto: 911890500