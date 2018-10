COMUNICADO: El XX Festival del Habano cierra con una Noche de Gala dedicada a Partagás

Publicado 03/03/2018 11:00:49 CET

· En la velada se presentó la nueva Línea Maduro de la marca Partagás.

· La tradicional subasta de humidores consiguió una recaudación de 1.485.000 euros

· El reconocido grupo Orishas puso la música a una velada que pone el broche final a la celebración del 20 aniversario del Festival del Habano

· Entre los reconocidos invitados a la Gala destacó la presencia del actor internacional Demián Bichir, nominado al Oscar al mejor actor en 2012 por su interpretación en la película A better life.

La Habana, 3 de marzo de 2018

El XX Festival del Habano ha cerrado una edición muy especial, la de su 20 aniversario, con la, poniendo así el broche final a una semana llena de actividades para los amantes del mejor tabaco del mundo llegados de más de 70 países. En esta noche, se ha presentado la nueva Línea Maduro de Partagás que incorpora 2 nuevas vitolas caracterizada por su capa madura.

Los asistentes a la Noche de Gala pudieron degustar las nuevas vitolas Maduro No 2 (55 x 120mm) y Maduro No 3 (50 x 145mm), y la vitola Maduro No 1 (52 x 130mm) lanzada en 2015 para la red de tiendas especializadas La Casa del Habano y que pasa a formar parte del portafolio estándar conformando esta nueva Línea. La capa madura fruto de un período extra de fermentación, pone en valor su ligada fuerte acorde con el sabor tradicional e intenso de Partagás. Estos Habanos son elaborados ¨Totalmente a mano con Tripa Larga¨ con las mejores hojas de Vuelta Abajo*, la zona tabacalera más prestigiosa del mundo en Pinar del Río*, Cuba*.

La Noche de Gala ofreció un espectáculo formado por reconocidos artistas como Elaín Morales, Yasser Manzano, Carlos Varela y Edesio Alejandro, que han compartido escenario con artistas emergentes del panorama musical cubano muy bien valorados internacionalmente como Laritza Bacallao, Waldo Mendoza y las compañías de Irene Rodríguez y Habana Compas.

El cierre de esta velada lo protagonizó Orishas, el grupo cubano de gran prestigio internacional, que han deleitado a los asistentes con su ritmo inconfundible y calidad musical.

Tradicionalmente, el Festival del Habano ha culminado con la subasta de humidores. En esta edición se han subastado 7 humidores de marcas reconocidas de Habanos. Con esta subasta se consiguió recaudar un total de 1.485.000 euros, que se destinará, como en las anteriores ocasiones, al sistema de Salud Pública cubano.

Durante la noche también se han entregado los Premios Habanos 2017. El galardón en la Categoría de Comunicación lo ha recibido Franchesco Minetti. Por su parte, Ercan Hazar ha sido galardonado en la Categoría de Negocios, por el desarrollo del Habano en Austria y Viginio Morales, con una larga trayectoria en la industria tabacalera cubana, ha sido el ganador en la Categoría de Producción.

El ganador del XVII Concurso Internacional Habanosommelier ha sido el británico Darius Namdar. Los finalistas se han sometido a una prueba práctica de corte y encendido del Habano, cata descriptiva y maridaje con diversas bebidas, incluyendo los cócteles internacionales más conocidos.

Finalmente, la pareja de aficionados ganadora del I Concurso Internacional Habanos World Challenge ha sido la formada por Alexis Tsielepis y Raffi Der Gara Betian de Chipre.

Esta especial edición del 20 aniversario del Festival del Habano ha reunido a más de 2.200 participantes de más de 70 países, que han podido disfrutar del completo programa de actividades y de los últimos lanzamientos de Habanos.

*Denominación de Origen Protegida (D.O.P.)

