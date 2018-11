Famosa afronta la campaña de Navidad como líder del mercado español

Publicado 05/11/2018 13:37:37 CET

La compañía se sitúa como el fabricante número 1 del mercado español en el acumulado del año según datos de NPD

The Bellies, la nueva marca de muñecas de Famosa, se convierte en un mes en el juguete más vendido en España y lidera el ranking de ventas semana tras semana

La innovación, su carácter coleccionable, los elementos sorpresa y su contenido digital disponible en su propia canal de Youtube, factores clave del éxito de The Bellies

Madrid, 5 de noviembre de 2018- Famosa afronta la campaña de Navidad como líder del mercado en España, situándose como el fabricante número 1 en el acumulado del año, según datos de la consultora NPD. A su amplio catálogo de juguetes con marcas tan consolidadas como Nenuco o Nancy, se suma el éxito de uno de sus últimos lanzamientos, la nueva marca The Bellies. Esta nueva marca de muñecos interactivos y coleccionables con su propio contenido digital y canal de Youtube, se lanzó al mercado en septiembre, convirtiéndose en solo un mes en el juguete más vendido en España y liderando las ventas de juguetes semana a semana, según datos de NPD.

Son varios los factores que han contribuido al éxito de esta nueva propuesta de Famosa con la que la compañía ha superado todas sus expectativas, rompiendo stock en las primeras semanas. The Bellies, es un concepto innovador e inédito en la categoría de Nurturing que reúne distintas características diferenciales. Por un lado, se trata de muñecos interactivos, que hablan solos y entre ellos; incluyen el elemento sorpresa (les late el corazón, poseen marcas de nacimiento y sorpresas en el pañal); son coleccionables con una gama de 6 modelos diferentes; e incluyen un amplio contenido digital, actualizado semanalmente en su propio canal de Youtube, que en las primeras semanas supera ya los 50.000 suscriptores y más de 12 Millones de visualizaciones.

Famosa ha sabido con este nuevo lanzamiento llegar a un público nativo digital que busca una nueva forma de jugar y conquistar a los niños españoles: “Los estudios de mercado que habíamos realizado evidenciaban que dentro de la categoría de muñecos bebé hay una demanda creciente hacia un tipo de cuidado diferente: con más humor, con elementos sorpresa, con interactividad y con estéticas que difieren de un bebé real” explica Eva Rodriguez – Chief Marketing & Digital Officer en Famosa. “Sabíamos que The Bellies era una apuesta ganadora, pero la realidad ha superado incluso nuestras expectativas con colas en las tiendas para hacerse con las primeras unidades y con las muñecas Bellies entre los 10 juguetes más vendidos en Amazon.es desde su lanzamiento” añade Eva Rodríguez.

Las muñecas The Bellies se presentan así como uno de los juguetes favoritos para esta campaña, con las que FAMOSA amplía su catálogo de productos, con una nueva marca que nace del contenido digital y que complementa su oferta ya existente, como explica Eva Rodríguez: “En Famosa llevamos más de 60 años innovando y buscando nuevas formas de juego para los niños. The Bellies complementa perfectamente a Nenuco, nuestra otra marca de muñecas dentro de la categoría de Nurturing donde somos líderes absolutos en España y con una presencia internacional muy importante. The Bellies se dirige a un psicográfico de niños y niñas diferentes y todo en ellos es distinto: desde el contenido al modo de juego…porque adoptar un Bellie es literalmente toda una experiencia.”

Toda la información está disponible en la web de Bellies: www.thebelliesbabies.com y cada semana en el canal de Youtube The Bellies Babies.

Emisor: Famosa