127 Feria del Cantón:Haier Smart Home muestra el smart home del futuro

-127 Feria del Cantón:Haier Smart Home une fuerzas con los agentes del ecosistema para mostrar el smart home del futuro

Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA y Candy presentan sus soluciones de smart home basado en escenarios en la convención totalmente digital de este año

GUANGZHOU, China, 15 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de electrodomésticos líder en el mundo y el creador de ecosistemas smart home Haier Smart Home, ("Haier", Shanghai: 600690), mostrarán sus soluciones smart home de su cartera de marcas en la 127 Feria del Cantón, celebrada del 15 al 24 de junio. Dado el formato totalmente digital de la Feria del Cantón este año, Haier ha transformado su expositor de marca en una muestra realmente internacional alojando 30 emisiones en vivo de sus fábricas y showrooms en China, India, Pakistán, Malasia, Indonesia, Rusia, Tailandia, Alemania, India, Egipto, Arabia Saudí y más, en una demostración de su ecosistema global y las ventajas de sus innovadoras soluciones smart home.

El día de apertura, Haier anunció los logros de la lista global de marcas premium, que han registrado crecimiento a pesar de la pandemia del COVID-19. También descubrió la estrategia del ecosistema Internet de las Cosas (IdC), incluyendo soluciones diferenciadas basadas en escenarios que unieron varios productos en un sistema general, refrescando la muestra de producto único convencional. Los socios, clientes y usuarios de ecosistemas globales de Haier están invitados a participar en los muchos eventos digitales que tienen lugar en el trascurso de la feria.

"Nuestro ecosistema de Internet de las Cosas está empoderado por la plataforma COSMOPlat de Haier", dijo Qingfu Zhang, vicepresidente de Haier Overseas Electric Appliances Corp. "En esta plataforma, todas las partes pueden compartir recursos, co-crear e interactuar con soluciones que mejoran la calidad, optimizan la asignación de recursos y se implican en la transformación digital. Actualmente, la plataforma COSMOPlat incluye 340 millones de usuarios, que la convierten en la mayor plataforma de soluciones de personalización masiva del mundo. Estamos encantados de que muchos consideren COSMOPlat como marca de ecosistema de Internet industrial líder en el mundo, y ha sido elegida como una de las 10 plataformas de Internet industrial de China por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información".

Con las presentaciones basadas en escenarios de este año, Haier ofrecerá a los participantes una visión más profunda a sus soluciones smart home, a través de la lente de sus ecosistemas Internet de las Cosas. Mediante un formato livestream, los distribuidores de Haier en siete países y fábricas de seis países explicarán las soluciones específicas, destacarán su localización y posibilidades de personalización. A su vez, sus submarcas están también organizando sus propias zonas de experiencia digital. Por ejemplo, AQUA presentará su Smart Community Laundromat y demostrará el potencial del ecosistema AQUA Cloud IoT, mientras que el agente de e-commerce europeo AO se asociará con siete ejecutivos para introducir su cooperación estratégica en las categorías de frigorífico y lavadora.

Fundado en abril de 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (antes Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai: 600690) es el fabricante de electrodomésticos líder en el mundo. La Compañía cuenta con siete marcas mundiales, como Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-EEUU, Fisher & Paykel-Nueva Zelanda, AQUA-Japón y Candy-Italia.

Según los 2020 Global Major Appliances Brand Rankings de Euromonitor International, el volume de ventas minoristas de Haier de electrodomésticos grandes se clasificó el primero en el mundo durante 11 años consecutivos. Haier Smart Home es también una compañía Fortune Global 500.

Haier Smart Home se centra en las mejoras continuas de la mejor experiencia del usuario para ofrecer a los consumidores soluciones inteligentes para el hogar, crear una experiencia de vida inteligente de scenario completo y ofrecer opciones de diseño y función personalizadas por un para los usuarios.

