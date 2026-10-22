El 77 % de las empresas han pagado un precio por el uso de agentes de IA sin una gobernanza adecuada

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva investigación de Redwood Software revela que la IA basada en agentes se está expandiendo a un ritmo superior al de la integración, la asignación de responsabilidades y la gobernanza necesarias para utilizarla con confianza.

VIENA, Va., 22 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Redwood Software™, la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, ha publicado hoy su informe "Referentes empresariales en IA y orquestación mediante agentes de 2026", basado en una encuesta realizada a 300 directivos y profesionales de los ámbitos de la tecnología, el riesgo y la IA. Los datos fueron recopilados a través de un panel por la firma de investigación independiente Leger Opinion.

La investigación revela que las empresas están adoptando la IA a un ritmo más rápido del que les permite conectarla, gobernarla y confiar en ella a gran escala. Si bien muchas empresas están ampliando el uso de la IA y acelerando el despliegue de sistemas basados en agentes, la responsabilidad se encuentra fragmentada entre distintos equipos, lo que deriva en una falta de coherencia en la integración, la visibilidad y la aplicación de la gobernanza. Lea el informe completo para conocer los hallazgos y evaluar el nivel de madurez de su organización en cuanto a IA y sistemas basados en agentes.

Aspectos destacados de la investigación

El 77 % ha experimentado una consecuencia negativa de un agente de IA no gobernado, siendo los costes inesperados de la nube los más comunes, seguidos de las interrupciones operativas y los problemas de cumplimiento.

La IA agente está alcanzando a la IA en general: un 89 % aumentó la implementación de agentes en el último año y el 54 % informa una adopción ampliada o madura de agentes.

El 82 % está de acuerdo en que los sistemas existentes son mayores obstáculos para escalar la IA que la falta de estrategia, y solo el 42 % informa una gran capacidad para conectar agentes de IA con sistemas heredados o centrales.

Ninguna función única es responsable de la IA con agentes; la responsabilidad se reparte entre las operaciones de TI, los equipos dedicados a la IA o la automatización, y la ingeniería de software.

El 54 % afirma estar totalmente preparado para orquestar la IA en sus sistemas existentes; sin embargo, solo el 42 % cuenta con un registro centralizado de los agentes implementados, y apenas el 51 % dispone de supervisión en tiempo real de la actividad de dichos agentes.

Los clientes de Redwood tienen 1,4 veces más probabilidades en comparación con quienes no utilizan las soluciones de Redwood de contar con un plan integral y financiado para integrar la IA en sus cargas de trabajo actuales; asimismo, presentan 1,2 veces más probabilidades de afirmar que poseen una gran capacidad para conectar la IA tanto con aplicaciones heredadas como con aplicaciones en la nube o tipo SaaS.

Puntos clave

Los sistemas existentes, y no la estrategia, son los que frenan la IA; conectan agentes de IA a sistemas heredados y centrales que siguen siendo el mayor obstáculo al que se enfrentan las empresas.

La responsabilidad sobre la IA basada en agentes está fragmentada, de modo que no existe un equipo o una persona concreta que responda de cómo se conectan estos agentes, cómo se comportan y cómo se ajustan a las políticas de gobernanza.

Las empresas ya están asumiendo riesgos operativos derivados de los agentes de IA, ya que su implementación avanza a un ritmo superior al de su gobernanza y visibilidad.

Los líderes están otorgando niveles de autonomía que aún no pueden supervisar plenamente, delegando tareas críticas para el negocio en agentes que no cuentan con una gobernanza ni una monitorización coherentes.

Los encuestados también fueron claros respecto a qué les ayudaría a ampliar el uso de la IA de agentes con mayor confianza: el 62 % señaló una mejor observabilidad o visibilidad en tiempo real, mientras que el 58 % mencionó la capacidad demostrada para integrar agentes de IA con sistemas heredados o centrales.

"La demostración es la parte sencilla. La verdadera prueba comienza cuando un agente de IA interactúa con un sistema en producción, una transacción financiera o una interacción con un cliente", afirmó Charles Crouchman, director de producto de Redwood. "En ese punto, la gobernanza no puede limitarse a un documento de políticas ni esperar a una revisión posterior a un incidente. Una plataforma de orquestación debe hacerla cumplir dentro del propio proceso, estableciendo límites para el agente e incorporando el criterio humano antes de que una excepción se convierta en un problema para el negocio".

Acceso al informe

El documento "Referentes empresariales en IA y orquestación de agentes 2026" ofrece indicadores detallados sobre la madurez de la IA en las empresas, el despliegue y la propiedad de la IA basada en agentes, la integración, el retorno de la inversión (ROI), la gobernanza y otros aspectos. Lea el informe completo aquí.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, que impulsa la transformación empresarial con el menor coste total de propiedad. Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente procesos empresariales y de TI críticos, que abarcan complejos sistemas ERP, entornos de nube híbrida, gestión de datos y sistemas emergentes basados en IA con agentes. Mediante su infraestructura de automatización centrada en el modelo SaaS —que integra IA en todo el ciclo de vida de la automatización—, Redwood acelera el camino hacia operaciones autónomas. Con 30 años de experiencia y la confianza de más del 50 % de las empresas de la lista Fortune 50, Redwood ayuda a las organizaciones a liberar el potencial humano para que puedan centrarse en la innovación, el crecimiento y los desafíos futuros. Para obtener más información, visite www.redwood.com. Siga a Redwood Software en LinkedIn, @Redwood Software.

Para más información, solo prensa:Liz Reillylreilly@nextpr.comNext PR

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