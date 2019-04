Aave anuncia un programa de recuperación para "cripto-adictos"

Publicado 01/04/2019 13:55:28 CET

El centro de rehabilitación Crypto Harmony está situado cerca de Zug, en Crypto Valley

ZUG, Suiza, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- AAVE, una compañía nueva de finanzas y tecnología con sede en Reino Unido, ha mostrado hoy su programa de rehabilitación destinado a ayudar a las personas que son adictas a las cripto-divisas.

https://mma.prnewswire.com/media/814855/Aave_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/814855/Aave_Logo.jpg]

Durante el pico del cripto-mercado del año pasado, mucha gente dispuso de divisas digitales. En la actualidad, la mayor parte de estas personas experimentan malos momentos, ya que mantienen sus tokens con la esperanza de que el mercado se recupere y aumente su valor. Tras ver cómo el cripto-invierno ha dañado la salud mental e incluso física de muchas vidas, Aave ha decidido invertir algunos recursos en una solución que ayude a la comunidad: el Crypto Harmony Program.

"Estamos orgullosos de esta iniciativa, y estoy convencido de que podrá suponer una diferencia. Hemos sido testigos de cómo muchas personas abandonan sus vidas y sufren incluso sin saberlo. Como parte activa de la cripto-comunidad, no podemos permanecer pasivos frente a ello, y hemos decidido invertir en este proyecto", destacó el consejero delegado de Aave, Stani Kulechov.

El programa se anunció en primer lugar hace dos meses para grupos restringidos de personas que se pondrán a prueba con algunos pacientes. Tras conseguir los resultados deseados y mejorar estas instalaciones dedicadas, la compañía se prepara para pasar a ser pública y ayudar a toda la comunidad. El programa está formado por 12 pasos y tiene una duración de entre 1 y 3 meses, dependiendo del nivel de adicción de los pacientes.

"Estaba completamente fuera de sitio. Escuché hablar acerca de Crypto Harmony a uno de mis amigos, y mi vida cambió. Me ayudaron a salir de este ciclo de auto-destrucción, y comencé a sentir una utilidad real que no fuera por las monedas. Está claro que a partir de ahora, ya no guardaré más, tan solo gastaré", comentó Pablo Candela, uno de los primeros pacientes del centro de Zug.

Todo el mundo que necesite información acerca del programa Crypto Harmony puede visitar https://cryptoharmony.org/ [https://cryptoharmony.org/].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/814855/Aave_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/814855/Aave_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Aave, Maria Magenes, maria@aave.com, +393393705905

Sitio Web: https://aave.com//