A medida que la industria aumenta la inversión en impulsar la inteligencia artificial en sus operaciones, el acceso a datos fiables a nivel de equipo se convierte en el siguiente gran reto.

El nuevo motor ABB Intelleqt™ proporciona inteligencia operativa en tiempo real desde la puesta en marcha, transformando uno de los equipos industriales más utilizados en una fuente fiable de datos.

El procesamiento local de datos (edge computing) y la detección temprana de fallos pueden reducir hasta un 50 % las paradas no planificadas, ayudando a evitar incidencias cuyo coste unitario puede alcanzar los 1,5 millones de dólares.

(Información remitida por la empresa firmante)

ZURICH, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ABB ha anunciado el lanzamiento de Intelleqt™, el primer motor de baja tensión del mundo con tecnología digital integrada de fábrica, diseñado para proporcionar información operativa en tiempo real desde su primera puesta en marcha. Gracias a su arquitectura abierta, clientes de múltiples sectores pueden conectar los datos del motor a sus plataformas digitales existentes, manteniendo siempre el control y la propiedad de sus datos. Mediante una solución plug-and-play, Intelleqt™ facilita la creación de la base de datos necesaria para acelerar la adopción y escalabilidad de operaciones impulsadas por inteligencia artificial.

La llegada de Intelleqt™ responde a una necesidad creciente de la industria: llevar la inteligencia artificial más allá de proyectos piloto y convertirla en una herramienta integrada en las operaciones diarias. Aunque la IA industrial ya ha demostrado su capacidad para generar valor, la disponibilidad y calidad de los datos siguen siendo algunas de las principales barreras para su implantación a gran escala.

Actualmente, el 84 % de los fabricantes afirman obtener beneficios del uso de la inteligencia artificial, pero únicamente el 20 % de los casos de uso han logrado escalar con éxito1 . Al mismo tiempo, los equipos que impulsan infraestructuras críticas como centros de datos, instalaciones de agua o plantas de producción alimentaria representan una de las mayores fuentes de inteligencia operativa aún sin explotar.

En todo el mundo operan más de 300 millones de sistemas accionados por motores, responsables del 60 % de la demanda eléctrica industrial 2. Sin embargo, la mayoría de ellos todavía no están conectados a las tecnologías digitales que permiten mejorar la fiabilidad, la eficiencia y el rendimiento de las operaciones. En este contexto, marcado por la aceleración de la electrificación, la automatización y la inteligencia artificial industrial, el mercado global de motores de baja tensión IEC y NEMA, valorado en 18.000 millones de dólares, se encuentra en una posición privilegiada para seguir creciendo.

Andrés Marín, Local Division Manager IEC Low Voltage Motors de ABB para España, afirma:

"Las empresas se enfrentan hoy al doble reto de aumentar su competitividad y reducir su impacto ambiental. Intelleqt™ responde a ambas necesidades al integrar inteligencia desde el origen, permitiendo a nuestros clientes aprovechar todo el potencial de sus datos y construir operaciones más eficientes, resilientes y preparadas para los desafíos del futuro. Esta innovación demuestra cómo la digitalización y la inteligencia artificial pueden traducirse en beneficios tangibles para la industria."

Al transformar los datos generados por el motor en información práctica y accionable, ABB Intelleqt™ ayuda a los clientes a mejorar la fiabilidad operativa, aumentar la productividad e identificar oportunidades de ahorro energético del 30 % o más3. Además, la detección temprana de fallos puede disminuir hasta un 50 % las paradas4 no planificadas, contribuyendo a evitar incidencias que pueden costar hasta 1,5 millones de dólares por evento5. La sensorización integrada de fábrica, la computación (Edge Computing) y la conectividad incorporada permiten acceder a esta información desde el primer día de operación.

ABB Intelleqt™ es el último ejemplo de la apuesta de ABB por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. La solución lleva inteligencia a nivel de equipo a uno de los activos más importantes y extendidos de la industria, ayudando a los clientes a construir la infraestructura de datos necesaria para la próxima generación de aplicaciones industriales basadas en IA.

Presentado durante la feria SPS en Alemania, ABB Intelleqt™ inicia ahora una fase de co-creación con clientes, colaborando estrechamente con fabricantes de equipos originales (OEMs) y usuarios finales para desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades operativas. Su despliegue a mayor escala está previsto para 2027, comenzando por los mercados de Europa, Japón, China e India.

ABB impulsa el éxito compartido con sus clientes a través de la innovación y una investigación y desarrollo centrados en sus necesidades. Con más de 140 años de experiencia en ingeniería, la compañía prevé destinar entre el 4,5 % y el 5,0 % de sus ingresos a I+D para seguir desarrollando tecnologías pioneras como ABB Intelleqt™. En 2025, ABB invirtió 1.300 millones de dólares en investigación y desarrollo. Actualmente, cuenta con alrededor de 7.800 profesionales de I+D distribuidos en más de 30 países y seis continentes, aproximadamente la mitad de ellos especializados en software y tecnologías digitales. Desde 2022, la inversión total de ABB en I+D ha aumentado en torno al 30 %.

Para más información sobre Intelleqt™, visita: [link]

Sobre ABB

ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, contribuyendo a un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Combinando su experiencia en ingeniería con capacidades digitales avanzadas, ABB ayuda a las industrias a mejorar su eficiencia, productividad y sostenibilidad para alcanzar un rendimiento superior. En ABB lo llamamos "Engineered to Outrun". Con más de 140 años de historia, la compañía cuenta con aproximadamente 110.000 empleados en todo el mundo. Sus acciones cotizan en la Bolsa Suiza SIX (ABBN) y en Nasdaq Stockholm (ABB). Más información en www.abb.com.www.abb.com

1 - Deloitte: AI in Manufacturing 20262 - International Energy Agency (IEA): Energy Efficiency 2025 Market Report3 - International Energy Agency (IEA): Energy Management for Industry (2025)4 - McKinsey: Prediction at Scale: How Industry Can Get More Value Out of Maintenance5 - Global median: $124,669 per hour. This estimate assumes one failure of a critical 110 kW motor in a factory, resulting in 12 hours of downtime, including the time required for removal, installation and commissioning.

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