Abre El resplandor de todas las cosas: una retrospectiva de Chu Teh-Chun

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-El resplandor de todas las cosas: una retrospectiva de Chu Teh-Chun abre en el Museo de Arte de China Academy of Art

HANGZHOU, China, 22 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- En 2028, la China Academy of Art celebrará su centenario. El 19 de octubre de 2026, se inaugurará en el Museo de Arte de China Academy of Art uno de los principales proyectos académicos del centenario de la Academia: El resplandor de todas las cosas: una retrospectiva de Chu Teh-Chun.

Chu Teh-Chun fue un destacado exalumno de China Academy of Art y un artista franco-chino de renombre mundial. En 1935, ingresó en la National Hangzhou Academy of Art y comenzó su trayectoria artística a orillas del Lago del Oeste. En 1955, se trasladó a Francia para continuar sus estudios, emprendiendo un camino de profunda exploración dentro de la tradición de la pintura abstracta occidental. En 1997, fue elegido miembro de la Académie des Beaux-Arts, convirtiéndose en el primer miembro chino en sus más de 200 años de historia. En 2001, recibió la insignia de Caballero de la Legión de Honor de manos del presidente francés Jacques Chirac.

La exposición reúne cerca de 260 obras significativas y materiales de archivo que abarcan toda la trayectoria de Chu Teh-Chun, incluidas 107 de sus pinturas al óleo. La muestra se organiza en seis secciones: 'Primeras inspiraciones entre el Lago del Oeste y las montañas', 'La naturaleza entre la bruma', 'Aura de luz y color', 'Cosmos en transformación', 'Compañeros de un siglo' y 'El río de la vida'. Chu Teh-Chun partió hacia París desde la National Hangzhou Academy of Art, situada junto al Lago del Oeste. Llevó consigo el legado cultural de China hacia el resto del mundo, sin dejar nunca de volver la mirada hacia los paisajes de su tierra natal. Yu Xuhong, presidente de la China Academy of Art, director del Museo de Arte de la China Academy of Art y comisario de la exposición, señaló: "Para él, el Lago del Oeste en Hangzhou fue un punto de origen espiritual, grabado profundamente en su corazón y jamás olvidado".

Con motivo de la inauguración de la exposición, la familia de Chu Teh-Chun donó a la China Academy of Art 57 obras significativas del artista, junto con una escultura de Albert Féraud, miembro vitalicio de la Académie des Beaux-Arts, la cual formaba parte de la colección personal de Chu Teh-Chun. Esta donación enriquece aún más el acervo de la Academia y la investigación sobre el arte y la práctica creativa de Chu Teh-Chun; asimismo, aporta una colección relevante a la historia centenaria de la institución y profundiza en el estudio de la trayectoria del arte moderno chino del siglo XX.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 18 de febrero de 2027.

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