Absolut anuncia al ganador de una competición creativa mundial con 7.500 participantes

- UNA ARTISTA DE LÍBANO ES PREMIADA CON 20.000 EUROS EN METÁLICO Y UNA MUESTRA OOH DE OBRA DE ARTE QUE HACE REFERENCIA A LOS TEMAS QUE IMPORTAN

- SELECCIONADA POR LOS PRESTIGIOSOS ARTISTAS MUNDIALES MICKALENE THOMAS, AARON CEZAR Y BOSE KRISHNAMACHARI

ESTOCOLMO, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Esta noche, Absolut ha anunciado su próxima creación colaboradora y a su artista ganador como parte de la iniciativa de arte más amplia Absolut dentro de la historia de la marca. Sarah Saroufim, de Líbano, ha sido coronada como ganadora de entre los 7.500 participantes gracias a su diseño que refleja que "todo el mundo debería ser libre de expresarse a sí mismo" y espera inspirar a las personas para que hablen acerca de los temas que importan.

Saroufim es una diseñadora gráfica e ilustradora, graduada en 2018 como Licenciado en Bellas Artes en Diseño Gráfico por la American University de Beirut. Su estilo minimalista y agitador se lleva en sus diseños, y su obra ganadora no es una excepción.

Saroufim fue seleccionada por medio de un panel de jueces formado por algunas de las mejores voces creativas del mundo, incluyendo a la artista con sede en Nueva York, Mickalene Thomas, directora fundadora del Delaphina Institute con sede en Londres, Aaron Cezar, y el artista y restaurador de La India, Bose Krishnamachari.

Creando un diseño que muestra su visión acerca de un mañana mejor, Sarah ha expresado su propio diseño personal para portar el mensaje de un mundo más abierto, igual e inclusivo con su obra de arte ganadora para expresar su declaración.

Explicó: Cuanto más hablemos de enfermedad mental, estaremos más cerca de superarlo. He expresado esta idea utilizando el juego de palabras 'No hagas que las cosas se repriman', junto a un desbordamiento de expresión simbolizada por burbujas con diálogo.

Sarah Saroufim comentó: "Es un honor haber ganador la competición creativa de Absolut. Este es un mensaje importante para mí, ya que soy bastante cabezota. No me abro de forma fácil, pero cuando lo hago, es mucho más sencillo poder gestionar el día a día. Espero que todo el mundo aprenda de este mensaje y vea el poder de la expresión en sí mismos".

En las últimas cuatro décadas, Absolut ha trabajado con más de 550 de los artistas más valientes de todo el mundo, consiguiendo crear más de 800 piezas de arte. Seleccionada entre los ganadores locales de otros 18 países de todo el mundo, Sarah Saroufim seguirá los pasos de artistas icónicos con los que Absolut ha colaborado anteriormente, incluyendo a Keith Karing, Romero Britto, Arman Armand y Maurizio Cattelan.

La artista y miembro del jurado, Mickalene Thomas, destacó: "Estamos encantados de anunciar a la ganadora final, Sarah Saroufim, de Líbano, como nueva colaboración creativa de Absolut. Se trata de un hito increíble el hecho de haber sido seleccionado entre tantos participantes y ser elegido entre otros 18 ganadores de país. La obra de Sarah realmente destaca, y todo el panel de jueces siente que su diseño se refleja y lleva a la vida beneficios y valores que canalizan a Absolut a través de su obra de arte".

"Nos emociona ver qué presentará el próximo capítulo para Sarah, viendo como su trabajo se enorgullece de un lugar dentro de la iónica localización OOH para compartir con las personas en todo el mundo".

El artista y miembro del jurado, Aaron Cezar, comentó: "La participación revolucionaria de Sarah dentro de la Absolut Creative Competition habla acerca de las urgencias de esta época. En la era de la post-verdad, Saroufim nos recuerda el poder de tener una voz no solo para expresarse, sino para exponer. En la declaración de Sarah, expresa su necesidad de superar la enfermedad mental, pero su obra trasciende esto y demuestra su fortaleza visual".

"Mientras que el texto 'Don't Keep Things Bottled Up' puede servir como una advertencia - o ser un buen asesoramiento - también se puede leer como una invitación importante para liberar y aliviar el estrés y disfrutar de compartir la compañía con otros. Esto implica otro tipo de apertura, una relacionada con la amistas, que es la única forma en la que podemos superar las realidades complejas, al recordarnos las creencias de la marca de Absolut: No importa de dónde venimos, todos somos humanos".

El artista y miembro del jurado, Bose Krishnamachari, explicó: "El trabajo de Saroufim me recuerda a uno de mis proyectos de restauración en China. Las burbujas de líquido y liberadas reprimidas forman el presente, ahora. Podríamos rellenar la burbuja con nuestra imaginación, un espacio de participación creado por Sarah, y finalmente, liberarlo por la libertad de Absolut. Su trabajo se basa en la sencillez, presión y placer de imaginación humana, 'For an Image, Faster than light'".

"Felicitaciones a los 19 ganadores nacionales y al absoluto, ganador de Absolut, por su gran trabajo y mundo de inspiración".

Con el objetivo de celebrar la creatividad y adherirse al poder que tienen los artistas para visualizar y crear un mañana mejor, Absolut ha lanzado una competición creativa mundial en noviembre de 2018 con el fin de ser la próxima voz creativa audaz de la marca. La obra de arte de Saroufim se mostrará en el sitio icónico mundial OOH, y recibirá un premio en metálico de 20.000 euros.

