Accutest Biologics Private Limited, primera organización en la India certificada por la OCDE

- Accutest Biologics Private Limited (ABPL) recibe la prestigiosa certificación Good Laboratory Practice (GLP)de la OCDE, la primera de este tipo en la India

MUMBAI, India, 9 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Accutest Biologics Private Limited (ABPL), una organización de investigación contractual (CRO, por sus siglas en inglés) con sede en la India y líder para la caracterización bioquímica de alta calidad y servicios bioanalíticos que respaldan el desarrollo preclínico y clínico de los biológicos y biosimilares, ha recibido la prestigiosa certificación Good Laboratory Practice (GLP) de la OCDE. Dicha aprobación es la primera en la India para cualquier laboratorio independiente sin recinto de animales.

La Certificación GLP es un reconocimiento de los servicios regulatorios de alta calidad ofrecidos por Accutest para validar los procesos y sistemas de documentación seguidos en el centro de pruebas. "La certificación sitúa a Accutest en una selecta liga de CRO que han recibido dicho reconocimiento mundial. Es una cuestión de orgullo y privilegio para Accutest no solo para servir a la industria biofarmacéutica con credibilidad establecida, sino también para ser reconocida en todos los países miembro de la OCDE por la aceptación mutua de los datos", comentó el doctor Satish Sawant, fundador de Accutest.

"ABPL existe desde hace más de cinco años y ha realizado varios estudios para presentaciones en la FDA de EE .UU., AEM, DCGI y ANVISA. Esta aprobación nos permitirá avanzar rápidamente como proveedor de servicios globales al servicio de la industria biofarmacéutica mientras mantiene sus productos de alta calidad", dijo el doctor Mallikarjun Dixit, director general de I+D y Gestión de Centros de Pruebas en ABPL.

ABPL es una filial de Accutest Research Laboratories Pvt. Ltd., un agente establecido en la industria de las organizaciones de investigación clínica durante más de dos décadas con presencia dominante en biodisponibilidad y bioequivalencia con más de 100 acreditaciones internacionales. Su centro de vanguardia ofrece una solución todo en uno para los servicios analíticos y bioanalíticos desde la caracterización de etapa temprana a la evaluación clínica de los biológicos en fase tardía. Los servicios bioanalíticos incluyen farmacocinética, farmacodinámica y evaluación de inmunogenicidad de biológicos, bioterapéuticos, biosimilares, vacunas y fármacos complejos no biológicos que utilizan los formatos de ensayo de alta gama ELISA, MSD y GYROS. ABPL también ofrece actividad/potencia in vitro y servicios de bioensayos para evaluar la actividad biológica más allá de la toxicocinética y servicios relacionados.

