Adani adquirirá la participación de Holcim en Ambuja Cements y ACC Limited

La adquisición más grande de la historia en el espacio de infraestructura y materiales de la India valorada en 10.500 millones de dólares estadounidenses.

- La adquisición impulsa a Adani al negocio del cemento y establecerá su nueva vertical de materiales, metales y minería

- Con esto, Adani es ahora el segundo fabricante de cemento más grande de la India (capacidad ~70 MTPA)

AHMEDABAD, India, 16 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- La familia Adani, a través de un vehículo de propósito especial en alta mar, anunció que había firmado acuerdos definitivos para la adquisición de la participación total de Holcim Ltd, con sede en Suiza, en dos de las principales empresas cementeras de la India: Ambuja Cements Ltd y ACC Ltd.

Holcim, a través de sus filiales, posee el 63,19% de Ambuja Cements y el 54,53% de ACC (de las cuales el 50,05% se mantiene a través de Ambuja Cements). El valor de la participación de Holcim y la consideración de la oferta abierta para Ambuja Cements y ACC es de ~10.500 millones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la adquisición más grande jamás realizada por Adani y la transacción de fusiones y adquisiciones más grande de la India en el espacio de infraestructura y materiales.

"Nuestro paso al negocio del cemento es otra validación más de nuestra creencia en la historia de crecimiento de nuestra nación", comentó Gautam Adani, presidente del Grupo Adani. "No solo se espera que India siga siendo una de las economías impulsadas por la demanda más grandes del mundo durante varias décadas, India también continúa siendo el segundo mercado de cemento más grande del mundo y, sin embargo, tiene menos de la mitad del consumo de cemento per cápita promedio global. En comparación estadística, el consumo de cemento de China es más de 7 veces mayor que el de la India. Cuando estos factores se combinan con las diversas adyacencias de nuestros negocios existentes que incluyen el negocio de puertos y logística del Grupo Adani, el negocio de energía y el negocio de bienes raíces, creemos que podremos construir un modelo de negocio diferenciado e integrado de manera única y prepararnos para una expansión significativa de la capacidad".

"El liderazgo global de Holcim en la producción de cemento y las mejores prácticas de sustentabilidad nos brindan algunas de las tecnologías de vanguardia que nos permitirán acelerar el camino hacia una producción de cemento más ecológica. Además, Ambuja Cements y ACC son dos de las más fuertes marcas reconocidas en toda la India. Cuando aumentamos con nuestra huella de generación de energía renovable, ganamos una gran ventaja en el viaje de descarbonización que es imprescindible para la producción de cemento. Esta combinación de todas nuestras capacidades me hace confiar en que seremos capaces de establecer los y procesos de fabricación de cemento más limpios y sostenibles que cumplirán o superarán los puntos de referencia globales", añadió Adani.

"Estoy encantado de que Adani Group adquiera nuestro negocio en India para liderar su próxima era de crecimiento", explicó Jan Jenisch, consejero delegado de Holcim Limited. "Gautam Adani es un líder empresarial muy reconocido en la India que comparte nuestro profundo compromiso con la sostenibilidad, las personas y las comunidades. Me gustaría agradecer a nuestros 10.000 colegas indios que han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de nuestro negocio a lo largo de los años con sus dedicación incansable y experiencia. Estoy seguro de que el Grupo Adani es el hogar perfecto para que ellos y nuestros clientes continúen prosperando".

Con un consumo de cemento de India de solo 242 kg per cápita, en comparación con el promedio mundial de 525 kg per cápita, existe un potencial significativo para el crecimiento del sector del cemento en India. Se espera que los vientos de cola de la rápida urbanización, la creciente clase media y la vivienda asequible, junto con la recuperación posterior a la pandemia en la construcción y otros sectores de infraestructura, continúen impulsando el crecimiento del sector del cemento durante las próximas décadas.

Ambuja Cements y ACC tienen actualmente una capacidad de producción instalada combinada de ~70 MTPA. Las dos empresas se encuentran entre las marcas más sólidas de la India con una inmensa infraestructura de fabricación y cadena de suministro, representada por sus 23 plantas de cemento, 14 estaciones de molienda, 80 plantas de hormigón premezclado y más de 50.000 socios de canal en toda la India.

Tanto Ambuja como ACC se beneficiarán de las sinergias con la plataforma de infraestructura integrada de Adani, especialmente en las áreas de materia prima, energía renovable y logística, donde las empresas de Adani Portfolio tienen una amplia experiencia y profundos conocimientos. Esto permitirá mayores márgenes y rendimiento del capital empleado para las dos empresas. Las Compañías también se beneficiarán del enfoque de Adani en ESG, Economía Circular y Filosofía de Gestión de Capital. Las empresas seguirán estando profundamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con un claro enfoque en el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el ODS 7 (Energía limpia y asequible), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción climática).

La adquisición está sujeta a aprobaciones y condiciones regulatorias.

Acerca de Adani

Con sede en Ahmedabad, India, Adani es la cartera de negocios diversificados más grande y de más rápido crecimiento en India con intereses en Logística (puertos marítimos, aeropuertos, logística, transporte marítimo y ferrocarril), Recursos, Generación y Distribución de Energía, Energía Renovable, Gas e Infraestructura, Agro (productos básicos, aceite comestible, productos alimenticios, almacenamiento en frío y silos de granos), Bienes Raíces, Infraestructura de Transporte Público, Defensa y Aeroespacial, y otros sectores.

Adani debe su éxito y posición de liderazgo a su filosofía central de 'Construcción de naciones' y 'Crecimiento con bondad', un principio rector para el crecimiento sostenible. El Grupo está comprometido con la protección del medio ambiente y la mejora de las comunidades a través de sus programas de RSC basados en los principios de sostenibilidad, diversidad y valores compartidos. Para obtener más información, visite www.adani.com

Acerca de Holcim

Holcim construye el progreso para las personas y el planeta. Como líder mundial en soluciones de construcción innovadoras y sostenibles, Holcim está habilitando ciudades más ecológicas, una infraestructura más inteligente y mejorando los estándares de vida en todo el mundo. Con la sostenibilidad en el centro de su estrategia, Holcim se está convirtiendo en una empresa neta cero, con su gente y comunidades en el centro de su éxito.

La empresa está impulsando la economía circular como líder mundial en reciclaje para construir más con menos. Holcim es la empresa detrás de algunas de las marcas más confiables del mundo en el sector de la construcción, incluidas ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim y Lafarge. Holcim son 70.000 personas en todo el mundo apasionadas por generar progreso para las personas y el planeta a través de cuatro segmentos comerciales: cemento, hormigón premezclado, agregados y soluciones y productos. Hay más información disponible en www.holcim.com .