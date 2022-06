Adani y TotalEnergies crearán el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo

- Adani New Industries Ltd invertirá 50.000 millones de dólares estadounidenses en hidrógeno verde.

- Este es el mayor compromiso de la India con el hidrógeno verde por parte de una empresa.

AHMEDABAD, India, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Adani, la cartera de negocios diversificados de más rápido crecimiento de la India, y la gran empresa de energía TotalEnergies de Francia, se asociaron para crear conjuntamente el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo. En esta alianza estratégica, TotalEnergies adquirirá una participación minoritaria del 25 % en Adani New Industries Ltd (ANIL) de Adani Enterprises Ltd (AEL).

Se espera que la nueva asociación, centrada en el hidrógeno verde, transforme el panorama energético tanto en India como a nivel mundial. Tanto Adani como TotalEnergies son pioneros en la transición energética y la adopción de energía limpia, y esta plataforma energética conjunta fortalece aún más los compromisos públicos de ESG asumidos por ambas compañías.

La ambición de ANIL es invertir más de 50.000 millones de dólares estadounidenses durante los próximos 10 años en hidrógeno verde y ecosistema asociado. En la fase inicial, ANIL desarrollará una capacidad de producción de hidrógeno verde de 1 millón de toneladas anuales antes de 2030.

"El valor estratégico de la relación Adani-TotalEnergies es inmenso tanto a nivel comercial como a nivel de ambición", dijo Gautam Adani, presidente de Adani Group. "En nuestro viaje para convertirnos en el jugador de hidrógeno verde más grande del mundo, la asociación con TotalEnergies agrega varias dimensiones que incluyen I+D, alcance de mercado y comprensión del consumidor final. Esto nos permite fundamentalmente dar forma a la demanda del mercado. Es por eso que encuentro la extensión continua de nuestra asociación para tener un valor tan grande. Nuestra confianza en nuestra capacidad para producir el electrón menos costoso del mundo es lo que impulsará nuestra capacidad para producir el hidrógeno verde más económico del mundo. Esta asociación abrirá una serie de emocionantes caminos posteriores".

"La entrada de TotalEnergies en ANIL es un hito importante en la implementación de nuestra estrategia de hidrógeno renovable y bajo en carbono, donde queremos no solo descarbonizar el hidrógeno utilizado en nuestras refinerías europeas para 2030, sino también ser pioneros en la producción masiva de hidrógeno verde para satisfacer la demanda. ya que el mercado despegará a fines de esta década", dijo Patrick Pouyanné, presidente y consejero delegado de TotalEnergies. "También estamos muy satisfechos con este acuerdo, que fortalece aún más nuestra alianza con Adani Group en India y contribuye a la valorización del abundante potencial de energía renovable de bajo costo de India. Esta futura capacidad de producción de 1 millón de toneladas por año de hidrógeno verde será un paso importante para aumentar la participación de TotalEnergies en nuevas moléculas descarbonizadas, incluidos biocombustibles, biogás, hidrógeno y combustibles electrónicos, al 25 % de su producción y ventas de energía para 2050".

Esta asociación se basa en las sinergias excepcionales entre las dos plataformas. Si bien Adani aportará su profundo conocimiento del mercado indio, capacidades de ejecución rápida, excelencia en las operaciones y filosofía de gestión de capital a la asociación, TotalEnergies aportará su profundo conocimiento del mercado mundial y europeo, la mejora crediticia y la solidez financiera para reducir los costes de financiación. y experiencia en tecnologías subyacentes. Las fortalezas complementarias de los socios ayudarán a ANIL a ofrecer el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo, que, a su vez, ofrecerá el coste más bajo de hidrógeno verde al consumidor y ayudará a acelerar la transición energética global.

ANIL aspira a ser el mayor actor de hidrógeno verde completamente integrado del mundo, con presencia en toda la cadena de valor, desde la fabricación de energías renovables y equipos de hidrógeno verde (paneles solares, aerogeneradores, electrolizadores, etc.), hasta la generación a gran escala de hidrógeno verde, a instalaciones aguas abajo que producen derivados de hidrógeno verde.

Con esta inversión en ANIL, la alianza estratégica entre Adani Portfolio y TotalEnergies ahora cubre terminales de GNL, el negocio de servicios públicos de gas, el negocio de energías renovables y la producción de hidrógeno verde. La asociación ayuda a India en su búsqueda para construir los pilares fundamentales de la sostenibilidad económica impulsando la descarbonización de la industria, la generación de energía, la movilidad y la agricultura, mitigando así el cambio climático y asegurando la independencia energética.