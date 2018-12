Publicado 12/12/2018 12:29:26 CET

- El excepcional lugar de retiro de compras de Dubái, Address Dubai Mall, de Emaar Hospitality Group, da la bienvenida a los huéspedes con su nueva imagen y brillo

Con cerca de un 97% de los visitantes turistas de Dubái visitando The Dubai Mall, no es algo que sorprenda el hecho de haber conseguido el título de destino más visitado del mundo. Los visitantes del centro comercial situado en el centro de Downtown Dubai, icónico mega-desarrollo que cuenta con atracciones como el Burj Khalifa y The Dubai Fountain, disponen de una experiencia de hospitalidad sin igual en Address Dubai Mall.

Enlazando directamente con la famosa Fashion Avenue del centro comercial, Address Dubai Mall da la bienvenida a los visitantes con su nueva imagen y brillo. Emaar Hospitality Group, los negocios de hospedaje y ocio del desarrollador mundial Emaar Properties, ha reimaginado de forma audaz el hotel, un lugar de retiro de compras excepcional y exclusivo en la ciudad dentro de The Dubai Mall.

Olivier Harnisch, consejero delegado de Emaar Hospitality Group, indicó: "Address Dubai Mall ha vuelto a subrayar nuestra estrategia de creación de entorno de estilo de vida excepcionales bajo nuestros Address Hotels + Resorts".

Mohamed Samir El Sayed, responsable general de Address Dubai Mall, añadió: "El hotel ha establecido unos puntos de referencia en la industria por su excelencia de servicio, elecciones de estilo de vida y localización central. Estamos elevando los estándares gracias a su nuevo diseño y comodidades añadidas".

Las habitaciones disponen de un nuevo aspecto inspirador y cuentan con mobiliario lujoso. Los balcones privados abiertos muestran vistas impresionantes de Burj Khalifa y de The Dubai Fountain.

Karat, la sala del recibidor, es novedosa y sofisticada, y sirve delicias culinarias árabes modernas y contemporáneas. Cez es donde te puedes retirar tras un almuerzo suntuoso. The Café sirve exquisitos cafés con leche y frappés helados. En breve se abrirá el Club Lounge, reservado exclusivamente a los huéspedes de Club Rooms and Suites. Address Dubai Mall es también el hogar de una de las más grandes piscinas al aire libre de Downtown Dubai, su encanto está mejorado por un exótico restaurante junto a la piscina, Cabana, que en breve dará la bienvenida a los invitados.

Añadiéndose a la elección de Address Dubai Mall como uno de los lugares de celebración de bodas definitivos de Dubái está el Bridal Sales Centre, sirviendo como centro de muestras previo, además de tener una sala VIP para varios usos. El spa de Address Dubai Mall cuenta con una nueva imagen elegante y asegura experiencias maravillosas de refinamiento y rejuvenecimiento que nutren el cuerpo y el alma.

Address Dubai Mall se encuentra situado muy cerca de Burj Khalifa, Souk Al Bahar y The Dubai Fountain. El Aeropuerto Internacional de Dubái está a tan solo 10 minutos. Se pueden realizar las reservas de forma online a través de http://www.addresshotels.com

