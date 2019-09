Advanced Aesthetic Technologies y China National Biotec Group anuncian cooperación estratégica (1)

Publicado 20/09/2019 14:04:51 CET

BROOKLINE, Massachusetts, 20 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), líder en implantes estéticos de gel, y China National Biotec Group (CNBG), filial de China National Pharmaceutical Group Corporation (SINOPHARM) han anunciado hoy la formalización de acuerdos de cooperación estratégica. Esta nueva relación se basa en el reconocimiento por parte de CNBG de los productos de AAT y el reconocimiento por parte de AAT de la posición de liderazgo de CNBG en el campo biofarmacéutico en China y establece una colaboración profunda a nivel de capital y productos. Según el acuerdo, CNBG asumirá una gran participación de capital, aunque sin capacidad de control, en AAT a cambio de una inversión en AAT, y Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD., filial de CNBG (en adelante "Lanzhou Company") será responsable de obtener las aprobaciones reguladoras chinas pertinentes y de la distribución de los productos de AAT, Algeness®, en China continental.

CNBG es la mayor empresa biofarmacéutica de China y Lanzhou Company es el único fabricante de toxina botulínica de China. Hengli® (LANTOX) es la toxina botulínica líder de mercado en China, se distribuye a más de 6500 instituciones de medicina estética de China y abarca más del 75% del mercado chino de BTXA.

Algeness®, de Advanced Aesthetic Technologies, Inc., es una familia patentada de rellenos dérmicos de implantes de gel totalmente absorbibles y 100% naturales que ofrecen ventajas en cuanto a seguridad, rejuvenecimiento cutáneo y resultados naturales, tanto en reposo como con movimiento facial. Las ventajas clínicas habituales incluyen una hinchazón mínima tras la inyección y resultados visibles inmediatos. Algeness cuenta con el marcado CE y, actualmente, se distribuye en más de 30 países de todo el mundo. AAT ha iniciado el proceso de obtención de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Doug Abel, presidente y consejero delegado de AAT, comentó: "Estamos encantados de iniciar esta relación exclusiva en China con CNBG. Su excelencia en desarrollo biofarmacéutico y el liderazgo de Lanzhou Company en el mercado estético chino los convierten en los socios ideales con los que trabajar para que Algeness pase el proceso de aprobación en China y llegue al mercado. También nos complace que CNBG reconozca el potencial de Algeness para revolucionar el mercado de los rellenos dérmicos. En combinación con nuestros esfuerzos continuos por recaudar fondos, la inversión por parte de CNBG nos permitirá trabajar para que Algeness llegue al registro de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), incluida la finalización de los ensayos clínicos necesarios. Nuestra entrada anticipada en los mercados de China y EE. UU. representa un gran paso en la creación de valor para AAT".

Según el miembro del Consejo de AAT en Los Ángeles, el Dr. Brian M. Kinney, cirujano plástico y miembro del colegio estadounidense de cirujanos, "Algeness representa un implante de relleno de tejido blando que cubre una necesidad no cubierta para profesionales y pacientes al ofrecer resultados inmediatos con una inflamación y efectos secundarios mínimos, así como un impacto ínfimo en el sistema inmunitario. Y, además de proporcionar volumen, crea proyección y forma. Mis pacientes solicitan productos seguros y naturales con resultados de aspecto y tacto naturales. Algeness posee el potencial de satisfacer estas demandas de los pacientes de una nueva forma innovadora".

Acerca de Algeness(®)

Algeness es un implante de gel a base de agarosa, natural, biodegradable y biocompatible, sin productos químicos reticulados ni sintéticos. Los rellenos dérmicos Algeness pueden añadir volumen al rostro de inmediato con una excelente persistencia sin los productos químicos reticulados añadidos de los rellenos de ácido hialurónico. Algeness está disponible en cuatro concentraciones de agarosa con el fin de adaptarse a mejorías cosméticas específicas en los labios, las líneas de expresión y los pliegues del contorno labial y para dar forma y volumen a las mejillas y a la zona submaxilar, entre otras áreas. Con el marcado CE, Algeness está disponible en 33 países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.

Acerca de China National Biotec Group

CNBG es una filial de propiedad integral de Sinopharm, el mayor grupo farmacéutico y sanitario de China, cuyos principales negocios incluyen distribución, venta al por menor, investigación y producción de productos sanitarios. CNBG fabrica en exclusiva la toxina botulínica A en China, que goza de aproximadamente un 77% de cuota de mercado en China. Con más de 20 años de funcionamiento, la empresa ha creado en toda China una sólida red de venta y distribución de productos terapéuticos y de medicina estética que abarca todos los principales departamentos clínicos. Hengli, marca comercial de CNBG, se considera una de las marcas más influyentes del campo de la medicina estética. CNBG también es uno de los mayores productores y proveedores de vacunas y productos derivados del plasma en China. El crecimiento orgánico saludable de los principales segmentos de negocio ha generado flujos de caja continuos y estables para la expansión de su negocio.

Acerca del sector estético

Según el informe Market Research Future, se espera un crecimiento del mercado global de rellenos dérmicos a un índice de crecimiento anual compuesto del 12,5% durante los próximos cinco años y se espera que alcance los 10.000 millones de dólares en 2023. Los principales factores que impulsan el crecimiento de este mercado son el aumento de la demanda, tanto por parte de los profesionales como de los consumidores, hacia el uso de procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos(1). En todo el mundo, cirujanos plásticos, dermatólogos y otros profesionales realizan más de 8,5 millones de procedimientos inyectables al año(2). Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética, en 2018, solo en EE. UU., los cirujanos plásticos realizaron más de 2,6 millones de procedimientos inyectables, siendo un 30% de ellos inyecciones de ácido hialurónico por un total que supera los 1150 millones de dólares. El número de procedimientos inyectables realizados en EE. UU. ha aumentado en un 39% en los últimos cinco años(3).

Algeness(®) y Master Your Results(®) son marcas registradas de AAT, Inc. y su filial Algeness-Europe Ltd, de Irlanda.

Nota cautelar respecto a declaraciones prospectivas

AAT no puede garantizar que las transacciones contempladas por los acuerdos de cooperación se formalicen de forma oportuna, si es que lo llegan a hacer. Estas transacciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones, más allá de las declaraciones de datos históricos, contenidas en esta nota de prensa son declaraciones prospectivas y no son garantía de cumplimiento futuro. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados.

