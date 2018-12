AGC firma un acuerdo para adquirir una fábrica de ingredientes activos farmacéuticos sintéticos en España

Publicado 07/12/2018 3:58:01 CET

- La adquisición permitirá a AGC implantarse en Europa y ampliar su negocio de CDMO farmacéutica -

TOKIO, 4 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., fabricante líder mundial de vidrio, productos químicos y materiales de alta tecnología, ha anunciado que ha firmado un acuerdo con Boehringer Ingelheim para adquirir Malgrat Pharma Chemicals S.L.U. ("MPC"). MPC es una filial de Boehringer Ingelheim que fabrica ingredientes activos farmacéuticos sintéticos (*1) para el grupo. Al adquirir MPC, AGC contará con su primera planta aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en Europa en el negocio de CDMO (*2) farmacéutica sintética.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades antimonopolio pertinentes y al cumplimiento de las condiciones de cierre que figuran en el acuerdo de compra de acciones.

MPC cuenta con amplia experiencia en la fabricación de productos farmacéuticos sintéticos comercializados que cumplen con las BPFa (cGMP) (*3), además de compuestos en fase de desarrollo clínico a diversas escalas. AGC aprovecha sus tecnologías de fluoración y su amplia experiencia en descubrimiento de fármacos de forma interna y el negocio de CDMO creado en Japón para, con el añadido de MPC, poder ofrecer sus servicios de CDMO a partir de una base de activos mayor, para satisfacer así los requisitos de los clientes europeos y ampliar su presencia en el mercado europeo.

Para la política de gestión "AGC plus" de AGC Group, las ciencias biosanitarias son uno de sus negocios estratégicos. AGC continuará invirtiendo de forma activa en este campo para poder proporcionar servicios unificados de alta calidad y globales a sus clientes, tanto con respecto a los fármacos sintéticos como a las compañías biofarmacéuticas. Además, al maximizar las sinergias de cada ubicación, las capacidades técnicas del grupo se potenciarán, con lo que será posible realizar una mejor contribución a las empresas farmacéuticas, a los pacientes y a la sociedad en general.

Notas (*1) Ingredientes activos e intermedios farmacéuticos sintéticos: ingredientes activos e intermedios para productos farmacéuticos producidos mediante síntesis química. (*2) CDMO: organización de desarrollo y fabricación por contrato (empresa que fabrica y desarrolla métodos de producción para otras empresas por contrato). (*3) BPFa (cGMP): buenas prácticas de fabricación actuales (normativa que rige la producción y el control de calidad de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos). *La empresa cambió su nombre de Asahi Glass Co., Ltd. a AGC Inc. el 1 de julio de 2018. Su presidente es Takuya Shimamura. *El tratamiento de información personal se rige por la política de privacidad de AGC.

