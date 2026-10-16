Alimentiv e International Bowel Ultrasound Group incluirán formación en ecografía para ensayos clínicos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Alimentiv e International Bowel Ultrasound Group amplían su colaboración para incluir formación en ecografía para ensayos clínicos

Una alianza lanza IUS-STAR, un programa estructurado de formación y certificación para profesionales que trabajan con imágenes en ensayos clínicos

LONDRES, ON y BERLÍN, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc., una organización global de investigación clínica especializada en gastroenterología —que ofrece servicios de ensayos clínicos, diagnóstico por imagen médica y medicina de precisión a las industrias farmacéutica y biotecnológica—, y el International Bowel Ultrasound Group (IBUS) e.V. —una organización sin ánimo de lucro dedicada a transformar la atención de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) a nivel mundial mediante el uso de la ecografía intestinal—, han anunciado hoy la ampliación de su colaboración exclusiva con el fin de seguir impulsando el uso de la ecografía intestinal en la investigación clínica.

Alimentiv e IBUS lanzan el certificado IUS-STAR (IUS Standardized Training and Acquisition for Research), un programa estructurado y escalable de formación y certificación que dota a ecografistas, radiólogos y técnicos de una capacitación avanzada y acelerada en ecografía intestinal (IUS) para ensayos clínicos. Este programa está diseñado para agilizar la preparación de los centros de investigación y ampliar el acceso a operadores cualificados en todo el mundo. Combina una formación en línea optimizada con la práctica de la adquisición de imágenes y una revisión iterativa de las mismas, ofreciendo a los operadores retroalimentación específica y apoyo para fortalecer su confianza y competencia en la obtención de imágenes de calidad, conformes al protocolo, que respalden los resultados de los ensayos clínicos.

Stephanie Gonzalez, directora de Operaciones de Alimentiv, comentó:

"IUS-STAR refleja lo que mejor sabe hacer esta colaboración: combinar el liderazgo científico de IBUS con nuestra infraestructura operativa global, lo que incluye la tecnología Notō Case Manager para la revisión de imágenes y el control de calidad. Para los patrocinadores, esto se traduce directamente en una puesta en marcha más rápida de los centros y en un número creciente de centros preparados para IUS en el marco de ensayos clínicos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)".

Desde que anunciaron su colaboración exclusiva en 2022, Alimentiv e IBUS han aportado una experiencia líder en IUS (ecografía intestinal) al ámbito de los ensayos clínicos en más de 34 países, además de impulsar la estandarización y la implementación de la IUS como modalidad de diagnóstico por imagen no invasiva en la investigación sobre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Kerri Novak, directora general de IBUS, destacó:

"El uso de la ecografía intestinal —una herramienta reproducible y bien tolerada para evaluar de forma integral el intestino en ensayos clínicos— constituye un avance significativo. Tiene el potencial no solo de mejorar la identificación de pacientes con enfermedad activa, sino también de facilitar la participación de los pacientes en ensayos clínicos, haciéndola más accesible. Además, las técnicas de imagen seccional resultan fundamentales para avanzar en nuestra comprensión de los procesos patológicos y de la respuesta terapéutica.

El International Bowel Ultrasound Group (IBUS), en colaboración con nuestros socios de Alimentiv, se complace en presentar un programa de formación diseñado para garantizar la máxima calidad y coherencia en las imágenes ecográficas obtenidas para ensayos clínicos. A través de este programa de capacitación y certificación, los participantes tendrán la oportunidad de analizar casos junto a expertos, recibir retroalimentación constructiva y orientación, y demostrar su competencia mediante la obtención de una certificación. Al favorecer la preparación de los centros y la estandarización en la adquisición de imágenes, este programa contribuirá a facilitar la obtención de datos ecográficos de alta calidad en los ensayos clínicos. Esperamos contar con su interés y participación en esta importante iniciativa".

A medida que crece el interés por el seguimiento no invasivo de enfermedades, Alimentiv e IBUS mantienen su compromiso de promover la formación, la estandarización y la innovación en la ecografía intestinal, con el fin de proporcionar apoyo a investigadores, centros de estudio, patrocinadores y, en última instancia, a los pacientes que viven con enfermedades gastrointestinales. Los profesionales interesados en obtener más información sobre IUS-STAR pueden ponerse en contacto a través de ius-star@bowel-ultrasound.org.

Acerca de Alimentiv

Alimentiv es una organización de investigación por contrato (CRO) de alcance global, especializada en el ámbito gastrointestinal (GI), que lleva más de 30 años impulsando la ciencia de los ensayos clínicos y la I+D médica en este campo. Como CRO integral, dedicada a ofrecer servicios y soluciones en las áreas de ensayos clínicos, diagnóstico por imagen gastrointestinal y medicina de precisión, Alimentiv colabora con la industria farmacéutica y biotecnológica para promover el desarrollo de terapias innovadoras que permitan obtener mejores resultados para todos los pacientes que padecen enfermedades gastrointestinales. Alimentiv tiene su sede central en London, Ontario (Canadá), y cuenta con una presencia global a través de sus operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina. Obtenga más información en alimentiv.com.

Acerca de IBUS

El International Bowel Ultrasound (IBUS) Group es una organización sin ánimo de lucro compuesta por expertos internacionales en ecografía intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que contribuye a una mayor difusión del uso de la ecografía intestinal. Este grupo ha sido pionero en la formación a nivel mundial sobre ecografía intestinal, dirigida a gastroenterólogos y otros especialistas interesados que atienden a pacientes con EII. Asimismo, el IBUS Group ofrece una plataforma para la colaboración en la investigación dentro del ámbito de la EII. El objetivo de IBUS es impulsar la investigación, la formación y la aplicabilidad clínica de la ecografía intestinal, con el fin último de mejorar la atención personalizada al paciente y contribuir a la toma de decisiones en su tratamiento y a sus resultados clínicos. Para más información, visite www.ibus-group.org o póngase en contacto a través de office@bowel-ultrasound.org

Contacto para los medios: Alimentiv, Patty Thomson (franja horaria de PST), Patty.Thomson@alimentiv.com

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