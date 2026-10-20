Aliplast (Grupo Herambiente) inaugura R3GID en Módena, la nueva planta de reciclaje de plásticos rígidos

(Información remitida por la empresa firmante)

MÓDENA, Italia, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Aliplast, filial del Grupo Herambiente (parte de la empresa de servicios públicos italiana Grupo Hera) y una de las empresas líderes en Italia en la recolección, el reciclaje y la regeneración de plásticos, ha inaugurado su planta de reciclaje de plásticos rígidos en Módena. La apertura oficial de R3GID (Recover Recycle Regenerate Plastic), que contó con la presencia de Gilberto Pichetto Fratin, ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética de Italia, convierte a esta instalación en una de las primeras de Europa equipada para satisfacer la creciente demanda de plásticos reciclados prevista a corto y medio plazo, en el marco de la nueva normativa de la UE. Esto incluye el Reglamento sobre envases y residuos de envases (PPWR) y la normativa sobre vehículos al final de su vida útil (ELV).

R3GID se sitúa entre las plantas más innovadoras de su sector en Europa y tiene capacidad para procesar hasta 30.000 toneladas anuales de polímeros reciclados de alta calidad, con propiedades comparables a las de los materiales vírgenes derivados de materias primas fósiles y un nivel de pureza certificado superior al 99 %[1].

Con una inversión total de 48,8 millones de euros —que incluye 7,7 millones de euros en financiación directa procedente del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) de Italia—, Grupo Hera pone a disposición de la industria italiana una instalación capaz de reciclar residuos plásticos rígidos procedentes tanto de fuentes municipales como industriales. Esto abarca sectores como la automoción, la cosmética, el home&personal care, la electrónica de consumo y el mobiliario; sectores que generan materiales que, por lo general, no son reciclables y que, de otro modo, acabarían destinados a la valorización energética o al vertedero.

"R3GID es un claro ejemplo de cómo Italia puede anticiparse a los desafíos que plantean las nuevas normativas europeas, desde PPWR hasta el Reglamento ELV, y transformarlos en oportunidades para el crecimiento industrial", afirmó Gilberto Pichetto Fratin, ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética. "Esta planta combina tecnología italiana, una cadena de suministro totalmente italiana y un producto certificado y trazable, con una calidad comparable a la de las materias primas vírgenes. Producir materias primas secundarias a nivel local significa reforzar la competitividad del País, reducir la dependencia de los mercados extranjeros y hacer que nuestras cadenas de suministro sean más seguras, incluso ante tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios. Instalaciones como esta benefician al país en su conjunto".

"Europa cuenta actualmente con una capacidad de reciclaje de plásticos de 13,5 millones de toneladas, pero solo 3,5 millones de toneladas corresponden a plásticos rígidos, incluidas aproximadamente 440.000 toneladas[2]. Para 2040, se necesitarán 5,7 millones de toneladas adicionales [2] de plásticos rígidos reciclados: una brecha considerable", señaló Orazio Iacono, consejero delegado del Grupo Hera. "R3GID representa nuestra respuesta como pioneros en el sector. Proporciona a los fabricantes italianos materiales de alta calidad producidos localmente, lo que reduce los costes de importación y garantiza la seguridad del suministro".

Grupo Hera desarrolló la planta empleando las mejores tecnologías disponibles. NEXTCHEM, una empresa del Grupo MAIRE, participó en el proyecto como socio tecnológico, aportando su tecnología patentada NX Replast™, una solución avanzada para el reciclaje y revalorización de plásticos. Los equipos y tecnologías de la planta permiten la obtención de polímeros y compuestos reciclados de alta pureza, diseñados para sustituir a los materiales vírgenes de origen fósil en aplicaciones de alto valor añadido. Asimismo, permiten desarrollar materiales a medida que cumplen con requisitos funcionales, mecánicos, estéticos y normativos específicos, ampliando así los posibles usos de los plásticos reciclados incluso en los segmentos de mercado más exigentes.

Gracias a la planta de Módena, a la ampliación de las instalaciones en Borgolavezzaro (Novara) dedicadas al reciclaje de polietileno de baja densidad (LDPE) y a la adquisición de una participación del 70 % en Kronos Polymer Polska (también especializada en LDPE, operación cuya finalización está prevista para finales de 2026), Aliplast podrá duplicar su capacidad de reciclaje y aumentar su flexibilidad operativa. La capacidad anual de materias primas plásticas secundarias de alta calidad superará las 210.000 toneladas, alcanzando una capacidad de producción total de 255.000 toneladas anuales.

[1] Datos técnicos sobre la maquinaria y pruebas de rendimiento realizadas por Aliplast[2] "HDPE & PP Rigids Market in Europe – State of Play" (2023) por Plastics Recyclers Europe & ICIS Independent Commodity Intelligence Services

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aliplast-grupo-herambiente-inaugura-r3gid-en-modena-la-nueva-planta-de-reciclaje-de-plasticos-rigidos-302914175.html