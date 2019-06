ALK se prepara para ampliar su cartera de tabletas SLIT

Publicado 03/06/2019 19:54:12 CET

- ALK se prepara para ampliar aún más su cartera de tabletas SLIT, y la formulación de la tableta se considera clave en la entrega de resultados de ensayos clínicos positivos y consistentes

-- La tecnología de comprimidos liofilizados Zydis(®) utilizada en la gama de tabletas SLIT de ALK hace que se disuelvan más rápido que las tabletas sublinguales comprimidas convencionales en las pruebas in vitro. -- Resultando en la liberación rápida y predecible del ingrediente activo contenido en las tabletas SLIT de ALK. -- El quinto comprimido SLIT de ALK, que cubre la alergia al polen de los árboles, está actualmente siendo evaluado para la aprobación regulatoria en Europa

La formulación usada por ALK en su gama de tabletas de inmunoterapia de alergia sublingual (SLIT) puede ser un factor importante que contribuye a los resultados constantes y sin precedentes, que la compañía ha visto en el programa de desarrollo clínico de tableta SLIT, en el Congreso Anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) hoy.

Natalija Novak, MD, Profesora, Departamento de Dermatología y Alergia, Universidad de Bonn, fue un presentador clave en el simposium patrocinado por la compañía ALK titulado, 'Predicting response to SQ SLIT-tablets: Advances in technology and use of biomarkers.'

La Profesora Novak dijo: "Sabemos que menos de 1 de cada 6 productos farmacéuticos que entra en primeros ensayos en humanos siempre será concedido con aprobación regulatoria, que la tasa de éxito para la cartera de tableta SQ SLIT es de un 100 por ciento. La manera en que se libera el ingrediente activo de SLIT tiene una influencia significativa en la absorción e interacción con el sistema inmune para impulsar el efecto; la cartera de tableta SQ SLIT ha demostrado claramente el éxito constante en este sentido."

Henrik Jacobi, vicepresidente ejecutivo de R&D, ALK, dijo: "La tecnología de disolución rápida se utiliza en toda la gama de tabletas de ALK, que ha proporcionado resultados consistentemente fuertes a lo largo de su desarrollo clínico, culminando con el éxito sin precedentes del último ensayo clínico para la próxima tableta SLIT. Creemos que la tecnología de formulación de tabletas es un factor importante en este éxito."

ALK actualmente comercializa tabletas SLIT para alergias a ácaros de la casa, hierba, ambrosía y cedro japonés, mientras que una tableta SLIT de polen de árbol está actualmente bajo revisión regulatoria en Europa. Sujeto a la aprobación, la adición de la tableta de árbol a la cartera de ALK significaría que las tabletas SLIT de la compañía cubren más del 80% de las personas que sufren de alergias respiratorias en todo el mundo.

