Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco cierra los premios CleanEquity® 2020 (2)

EarthX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964948-1&h=619263361&u=...] reúne a las principales exposiciones medioambientales del mundo, conferencias y festivales de cine, y es miembro de IUCN, la International Union for Conservation of Nature. EarthxTV, que se lanzó en otoño de 2020, es una plataforma basada en la web para conversaciones, programas, medios y películas emergentes equilibrados e inclusivos. Fundada en 2011 por medio del medioambientalista y empresario Trammell S. Crow, la organización sin ánimo de lucro con sede en Texas 501(c)(3) promueve la concienciación medioambiental y el impacto por medio de los negocios conscientes, colaboración no partisana y soluciones sostenibles impulsadas por la comunidad. Earthx2020 se celebró de forma virtual en abril, atrayendo a más de 550.000 visitantes de todo el mundo. Visite www.EarthX.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964948-1&h=984505110&u=...] o siga a @earthxorg en Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964948-1&h=1145276549&u...], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964948-1&h=776988731&u=...] y Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964948-1&h=3483875001&u...].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1029336/CEM2020_white_cropp... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964948-1&h=3221803877&u...]

Sitio Web: http://www.innovator-capital.com/