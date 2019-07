Amgen controla el 98% de las acciones de Nuevolution una vez finalizado el plazo de aceptación (2)

Publicado 27/07/2019 20:39:27 CET

Información importante para accionistas de EE.UU.La Oferta mencionada en este comunicado de prensa se ha realizado para acciones en Nuevolution, una compañía sueca. La oferta se ha realizado en Estados Unidos en virtud de una exención de ciertas normas de ofertas de EE.UU., exención facilitada por la Norma 14d-1(c) conforme a la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y sus enmiendas (la "Ley de Bolsa de Valores de EE.UU."), en cumplimiento con la Sección 14(e) de la Ley de Bolsa de Valores y de conformidad con las exigencias de la ley sueca. Por lo consiguiente, la Oferta es susceptible de divulgación y otros requisitos de procedimientos, incluidos con respecto a derechos de rescisión, el calendario de la oferta, los procedimientos de liquidación y el momento el que se hacen los pagos que sean distintos a los pertinentes según los procedimientos y legislación nacional de EE.UU. de ofertas públicas. Puede ser difícil que los accionistas de EE.UU. ejecuten sus derechos y cualquier reclamación relacionada con las leyes federales de valores de EE.UU., ya que Nuevolution está incorporada en una jurisdicción extranjera, y algunos de sus responsables y directores pueden ser residentes extranjeros de EE.UU. Los accionistas de EE.UU. no podrán demandar a una compañía extranjera de EE.UU. o sus responsables y directores en un tribunal extranjero por infracciones de las leyes de valores de Estados Unidos. Asimismo, puede ser difícil obligar a una compañía extranjera de EE.UU. y sus filiales a que se sometan a la sentencia de un tribunal estadounidense. El recibo del efectivo de los accionistas en virtud de los accionistas son contribuyentes de EE.UU. podría considerase una transacción imponible para fines del impuesto federal sobre la renta y bajo la legislación estatal, local aplicable de EE.UU., y leyes extranjeras y otras leyes de impuestos. Instamos a los accionistas ponerse en contacto con su asesor profesional en relación con las implicaciones fiscales de la Oferta. De conformidad con las prácticas suecas y en virtud de la Norma 14e-5(b) de la Ley de Bolsa de Valores de EE.UU., Amgen y sus afiliados o agentes (que actúan como agentes para Amgen y sus afiliados, según corresponda) puede de cuando en cuando, y además de en virtud de la Oferta, comprar directa o indirectamente, u organizar la compra fuera de Estados Unidos, de acciones de Nuevolution objeto de la Oferta o cualquier título que se pueda convertir a, intercambiar por o ejercitar como dichas acciones o durante el plazo en el que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Dichas compras se realizarán en el libre mercado a precios vigentes o en transacciones privadas a precios negociados. Hasta el grado que dicha información sobre compras o acuerdos de compra se publiquen en Suecia, dicha información se divulgará a los accionistas de EE.UU. de Nuevolution. Asimismo, los asesores financieros de Amgen podrán contratar actividades de intercambio de desarrollo normal de títulos de Nuevolution, que podrían incluir compras o acuerdos de compras de dichos títulos.

A efectos de la presente sección, "Estados Unidos" y "EE.UU." se refiere a Estados Unidos de América (sus territorios y posesiones, todos los estados de Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia).

Declaraciones de futuroEl presente comunicado de prensa contiene declaraciones de futuro que se basan en expectativas y creencias actuales de Amgen. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones relacionadas con datos históricos, son declaraciones que podrían considerarse declaraciones de futuro, incluidas declaraciones sobre el resultado de la Oferta y las transacciones resultantes, los beneficios y sinergias de cualquier transacción, las consecuencias potenciales de la Oferta para los accionista de Nuevolution que eligen no aceptar la Oferta, oportunidades futuras para Amgen o Nuevolution o estimaciones de ingresos, margen operativo, gastos de capital, efectivo, otras métricas financieras, resultados esperados legales, arbitración, políticos, regulatorios y clínicos, prácticas o clientes y modelos prescritos, actividades de reembolso y resultados, y otras estimaciones y resultados. Las declaraciones de futuro no representan hechos y están relacionadas con riesgos e incertidumbres significativos, incluidos los discutidos anteriormente y se describen con mayor detalle en los informes enviados por Amgen a la Comisión de Valores y Cambio de EE.UU., incluido el informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q e informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique de otra manera, Amgen ofrece esta información en la fecha del comunicado de prensa, y, a no ser que lo exijan las normas de adquisición de Nasdaq Estocolmo y leyes vigentes, no se compromete a actualizar las declaraciones de futuro presentes en el documento resultado de información nueva, eventos futuros o de otra manera. No se puede garantizar ninguna declaración de futuro y los resultados actuales pueden diferir sustancialmente de los proyectados por Amgen.

(1) Basado en 49 524 903 acciones, el número total de acciones emitidas y en circulación de Nuevolution en fecha del 26 de julio de 2019.(2) Las cifras diluidas del presente comunicado de prensa se han calculado basándose en todas las Garantías designadas y no incluyen las 488 906 nuevas y emitidas que tiene la filial de Nuevolution, Nuevolution A/S.

