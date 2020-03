El analizador Raman con certificado ATEX está ahora disponible en Tornado Spectral Systems

El OPIS 35 ofrece radiación láser "inherentemente segura" para zonas peligrosas de zona 0

TORONTO, 10 de marzo de 2020 /CNW/ - Tornado Spectral Systems Inc., fabricante líder de los analizadores Raman para monitorización de procesos, ha anunciado hoy que ha recibido la certificación ATEX y IECEx para su accesorio láser OPIS 35. La certificación cumple con el estándar IEC 60079 y autoriza el funcionamiento del analizador Raman HyperFlux(TM) PRO Plus en la zona 0 de ATEX cuando ambos productos se usan juntos.

En la configuración certificada, el accesorio OPIS 35 y el analizador HyperFlux(TM) PRO Plus se colocan en un lugar seguro con interconexiones de fibra óptica a la sonda Raman en el área peligrosa. El OPIS 35 regula la salida del láser del HyperFlux(TM) PRO Plus para garantizar que no entre a la zona peligrosa un láser de más de 35 mW de potencia. De conformidad con la normativa para láser de clase 3B, el OPIS 35 ofrece señalización certificada ATEX/IECEx para facilitar el apagado remoto de emergencia del láser y la indicación de estado del láser.

"Con el OPIS 35, nuestros usuarios pueden ahora monitorizar los procesos en un establecimiento exregulado", dijo Scott Baker, consejero delegado de Tornado. "La ventaja del aumento de 10x del analizador HyperFlux(TM) PRO Plus en eficiencia óptica permite hacer mediciones de alta precisión a una potencia láser de 35 mW, y ahora nuestra fuente inherentemente segura reduce la dificultad que imponen los complejos y costosos protocolos de seguridad de nivel de sistema. Según nuestro conocimiento, Tornado es la primera empresa del sector en ofrecer esta solución", continuó el Sr. Baker.

Tornado Spectral Systems comercializa ahora el OPIS 35. Los clientes que deseen añadir el análisis Raman a sus entornos peligrosos pueden obtener más información en https://tornado-spectral.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2744889-1&h=2937932003&u...] o enviando un correo electrónico a sales@tornado-spectral.com[mailto:sales@tornado-spectral.com]

Acerca de Tornado Spectral Systems:

Fundada en 2013, Tornado Spectral Systems diseña, fabrica y vende sistemas de análisis químico basados en la espectroscopia Raman. Reforzados por su tecnología de cribado virtual de alto rendimiento (HTVS, por sus siglas en inglés), los espectrómetros HyperFlux de Tornado producen una potencia de captación de fotones significativamente mayor. La tecnología HTVS elimina el cribado físico de un espectrómetro convencional y evita las pérdidas de señal manteniendo una alta resolución espectral, lo que permite mediciones más rápidas y límites de detección más bajos. Para obtener más información sobre Tornado Spectral Systems, visite nuestro sitio web: tornado-spectral.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2744889-1&h=3245115331&u...]

Consultas de Medios: Omar Abbasi, especialista en Comunicaciones de Marketing, tel.: 416.361.3444 x 140, correo electrónico: omar.abbasi@tornado-spectral.com[mailto:omar.abbasi@tornado-spectral.com]

