Angel Yeast anuncia la adquisición de Bio Sunkeen

YICHANG, China, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd ("Angel Yeast") ( en.angelyeast.com), una empresa de levadura de alta tecnología que cotiza en bolsa en China, ha anunciado recientemente que ha creado una empresa conjunta para invertir 100 millones de RMB (15,4 millones de dólares) para adquirir Shandong Bio Sunkeen Co, Ltd ("Bio Sunkeen"). Con ello, la empresa pretende optimizar su capacidad de producción y consolidar y reforzar su posición en la industria.

Angel Yeast se ha asociado con la empresa Shandong Lufa Holding ("Shandong Lufa") para establecer Angel Yeast (Jining) Co., Ltd. Angel Yeast (Jining) adquirirá los activos pertinentes de la producción de productos de levadura de Bio Sunkeen, al tiempo que transformará y mejorará sus capacidades tecnológicas.

"Angel Yeast utilizará las instalaciones actuales de Bio Sunkeen, con planes de expansión en el futuro. Este proyecto de empresa conjunta está en consonancia con la estrategia de Angel Yeast para 2025, centrada en la biotecnología de la levadura, los productos de nutrición y salud y los ingredientes alimentarios," dijo Chen Hongwei, director general de Angel Yeast (Jining).

Como empresa nacional de alta tecnología, Bio Sunkeen tiene actualmente una capacidad anual de 15.000 toneladas de levadura y extracto de levadura (YE) a través de sus instalaciones de producción. Sus principales productos son la levadura y el extracto de levadura, el almidón de batata comestible, los productos de alimentación, los condimentos compuestos y otros productos aumentados con levadura. Angel Yeast adquirirá el grupo de activos relacionados con la levadura y el extracto de levadura de Bio Sunkeen para llevar a cabo la transformación tecnológica y mejorar sus procesos e instalaciones. Con el tiempo, la empresa espera convertirlo en una importante base de producción de sus productos de levadura y materias primas relacionadas con la alimentación, los piensos orgánicos y los fertilizantes orgánicos.

La adquisición de Bio Sunkeen por parte de Angel Yeast ayudará a la empresa a abordar rápidamente las posibles deficiencias de capacidad a medida que el mercado siga creciendo. Según el análisis y las predicciones del periodo comprendido entre 2021 y 2025, habrá una brecha cada vez más prominente entre la tasa de crecimiento del mercado de la levadura y la oferta disponible basada en la capacidad de producción anual del grupo. Al adquirir los productos biológicos de Bio Sunkeen, Angel Yeast puede aumentar rápidamente su capacidad de producción en 15.000 toneladas de levadura y extracto de levadura, reduciendo su período de construcción en casi dos años y aumentando la relación entre entrada y salida en comparación con la construcción de una nueva fábrica.

Al mismo tiempo, la adquisición contribuirá a consolidar la industria de la levadura y a mejorar la posición de China en la escena mundial. La adquisición de los activos de Bio Sunkeen por parte de Angel Yeast reforzará su posición en el sector, ya que reduce la competencia en el mercado al convertir a los competidores en socios. Junto con las capacidades de Bio Sunkeen, Angel Yeast (Jining) también podrá ampliar sus canales para la producción de levadura a partir de glucógeno de maíz hidrolizado, con el fin de aprovechar plenamente la abundancia de recursos locales de maíz y hacer frente a la escasez de melaza de la industria.

Angel Yeast ha aportado 60 millones de RMB (9,2 millones de dólares) a los costes de adquisición y Shandong Lufa ha aportado 40 millones de RMB (6,2 millones de dólares). Tras la entrada en vigor de la adquisición, Angel Yeast ha garantizado en principio el empleo de todos los empleados actuales de Bio Sunkeen relacionados con la explotación de sus activos subyacentes.

Acerca de Angel Yeast

Fundada en 1986, Angel Yeast Co., Ltd se especializa en la producción de levadura y derivados de levadura. Su gama de productos incluye levadura e ingredientes de panadería, soluciones de dim sum chinas, extracto de levadura de sabor, salud humana, nutrición animal, cuidado de las plantas, elaboración de cerveza y biocombustibles, nutrición microbiana y enzimas. En la actualidad, Angel Yeast cuenta con 11 bases internacionales de producción avanzada en China, Egipto y Rusia, y suministra productos y servicios a más de 150 países y regiones de todo el mundo.

