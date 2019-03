Anunciados los oradores de la cumbre europea SAFe® 2019 que se celebrará del 7 al 10 de mayo en La Haya (Países Bajos)

Publicado 14/03/2019 8:01:18 CET

BOULDER, Colorado, 14 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., proveedor del marco líder mundial en agilidad empresarial, ha anunciado hoy los cuatro oradores destacados para la cumbre europea SAFe 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=3294490573&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D778541348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.safesummit.com%252F%26a%3D2019%2BEuropean%2BSAFe%2BSummit&a=cumbre+europea+SAFe+2019], que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo en el World Forum de La Haya (Países Bajos). El evento de este año contará con discursos de líderes de opinión sobre prácticas Lean-Agile, enfoques colaborativos, filosofía empresarial y desarrollo de productos Lean.

--Reconocido como una de las mayores autoridades del mundo en las mejores prácticas Lean-Agile, el creador de SAFe, Dean Leffingwell [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=4065700393&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D3020430062%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.safesummit.com%252Fspeakers%252Fdean-leffingwell%252F%26a%3DDean%2BLeffingwell&a=Dean+Leffingwell], presentará "Accelerate! The Road to True Business Agility" (¡Acelera! El camino a la verdadera agilidad empresarial). El Sr. Leffingwell explicará cómo una empresa puede evaluar su agilidad empresarial y entender cómo avanzar desde su estado actual a un estado futuro más deseable, y más competitivo.

--El autor, inventor y experto en desarrollo de software Agile, Luke Hohmann [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=4289724225&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D1859182100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.safesummit.com%252Fsessions%252Fkeynote%252F%26a%3DLuke%2BHohmann&a=Luke+Hohmann], presentará "Tackling Awesome Super Problems" (Abordando superproblemas increíbles). El Sr. Hohmann demostrará cómo se pueden usar la toma de decisiones y los enfoques colaborativos introducidos por la comunidad Agile para abordar los desafíos más extremos del desarrollo de software.

--Conocido como el "Platón del rock and roll", Anders Indset [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=1318916678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D3249083244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.safesummit.com%252Fspeakers%252Fanders-indset%252F%26a%3DAnders%2BIndset&a=Anders+Indset] es uno de los filósofos empresariales más importantes del mundo que nos ofrece una nueva perspectiva sobre el "arte del pensamiento". Al aunar la filosofía del pasado con la tecnología y la ciencia del mañana, mostrará cómo los líderes pueden lidiar con los desafíos del siglo XXI.

--Dantar Oosterwal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=1188645149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D549283166%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.safesummit.com%252Fsessions%252Findustry-keynote%252F%26a%3DDantar%2BOosterwal&a=Dantar+Oosterwal], autor superventas de The Lean Machine, presentará "Accelerating Profitability with Revolutionary Lean Product Development at Harley-Davidson and Beyond" (Acelerar la rentabilidad con un revolucionario desarrollo de productos Lean en Harley-Davidson y más allá). El antiguo ejecutivo de Harley-Davidson ofrece una visión interna de cómo la compañía fue capaz de adaptarse en un mundo en constante cambio, así como de acelerar y aumentar el rendimiento del desarrollo de productos para impulsar los ingresos y beneficios.

Abierto el plazo de inscripción en europe.safesummit.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=724727089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D2536104059%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.safesummit.com%252F%26a%3Deurope.safesummit.com&a=europe.safesummit.com].

Acerca de Scaled Agile, Inc. (SAI):

Scaled Agile, Inc., es el proveedor de SAFe®, el marco líder mundial en agilidad empresarial. Mediante aprendizaje y certificaciones, una red de socios mundial, y una creciente comunidad de más de 400.000 profesionales formados, Scaled Agile ayuda a las empresas a construir mejores sistemas, a aumentar el compromiso con sus empleados, y a mejorar los resultados del negocio. Scaled Agile es miembro contribuyente del movimiento filantrópico corporativo para el servicio a la comunidad Pledge 1%. Para obtener más información sobre Scaled Agile y SAFe, visite scaledagile.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=4264035448&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D43404218%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252F%26a%3Dscaledagile.com&a=scaledagile.com].

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/833914/SAFe_Summit_Keynotes.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399939-1&h=587873456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399939-1%26h%3D697528751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F833914%252FSAFe_Summit_Keynotes.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F833914%252FSAFe_Summit_Keynotes.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F833914%2FSAFe_Summit_Keynotes.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Contacto del expositor (área de exposición limitadaa los socios de Scaled Agile): Karen Lewison, directora del evento,karen.lewison@scaledagile.com

