Anuncio de la lista de finalistas del Premio Lionel Gelber 2024

Cinco títulos optan al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés

TORONTO, WASHINGTON, LONDRES y ROMA, 8 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- La lista de finalistas para el Premio Lionel Gelber 2024 ha sido seleccionada por un panel internacional de profesionales, periodistas y académicos. Esta será la 34ª entrega del premio, que distingue al mejor libro del mundo sobre asuntos internacionales publicado en inglés. El ganador recibirá 50.000 dólares canadienses y será elegido entre los siguientes cinco títulos:

Power and Progress: Our 1000-year struggle over technology and prosperity , Daron Acemoglu y Simon Johnson (PublicAffairs, Hatchette Book Group)

, Daron Acemoglu y (PublicAffairs, Hatchette Book Group) Underground Empire: How America weaponized the world economy , Henry Farrell y Abraham Newman (Macmillan, Henry Holt and Co. EE.UU.; Allen Lane , una impresión de Penguin Press, Reino Unido)

, y (Macmillan, and Co. EE.UU.; , una impresión de Penguin Press, Reino Unido) Homelands: A personal history of Europe , Timothy Garton Ash ( Yale University Press)

, ( Press) Seven Crashes: The economic crises that shaped globalization , Harold James ( Yale University Press)

, ( Press) We, The Data: Human rights in the digital age , Wendy H. Wong (MIT Press)

"El jurado ha elegido cinco libros que exploran temas críticos para nuestra comprensión de las fuerzas que influyen en la economía global y la cooperación internacional", dijo Judith Gelber, presidenta de la Junta del Premio Lionel Gelber. "Cada uno de ellos ejemplifica los valores del Premio Lionel Gelber con escritos elegantes sobre temas importantes."

La lista de finalistas de este año fue seleccionada por el jurado del Premio Lionel Gelber 2024: Prof. Janice Gross Stein (presidenta del jurado), Prof. Rosa Brooks (Washington), Prof. Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (Londres) y Eric Reguly (Roma).

Anuncio del ganador: El ganador se anunciará el 6 de marzo de 2024. El autor ganador participará en un acto híbrido organizado por la Munk School of Global Affairs & Public Policy el 25 de marzo de 2024.

Acerca del Premio Lionel Gelber: El Premio Lionel Gelber, un premio literario al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés, fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibirá un premio en efectivo de 50.000 dólares canadienses. El premio lo entrega anualmente la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. Para obtener más información, visite: https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ o siga @gelberprize en Facebook y Twitter.

El Premio Lionel Gelber 2024 – Libros y autores finalistas

Acerca de los autores:

Daron Acemoglu es profesor del Instituto de Economía del MIT, el máximo honor docente de la universidad. Durante los últimos veinticinco años, ha estado investigando los orígenes históricos de la prosperidad, la pobreza y los efectos de las nuevas tecnologías en el crecimiento económico, el empleo y la desigualdad. Acemoglu ha recibido varios premios y honores, incluida la Medalla John Bates Clark, otorgada a economistas menores de cuarenta años que se considera que han realizado la contribución más significativa al pensamiento y el conocimiento económicos (2005); el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en economía, finanzas y gestión por sus contribuciones a lo largo de su vida (2016), y el Premio de Economía Global del Instituto Kiel en economía (2019). Es autor (junto con James Robinson) deThe Narrow Corridor y del bestseller del New York Times, Why Nations Fail.

Simon Johnson es profesor Ronald A. Kurtz de Emprendimiento en la Sloan School del MIT, donde también es jefe del grupo de Economía y Gestión Global. Anteriormente economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha trabajado en crisis y recuperaciones económicas globales durante treinta años. Johnson ha publicado más de 300 artículos de alto impacto en publicaciones líderes como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Atlantic y Financial Times. Es autor (con Jon Gruber) deJump-Starting America y (con James Kwak) deWhite House Burning y del bestseller nacional 13 Bankers. Trabaja con empresarios, funcionarios electos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.

Underground Empire: How America weaponized the world economy , Henry Farrell y Abraham Newman (Macmillan, Henry Holt and Co. EE.UU.; Allen Lane, una impresión de Penguin Press, Reino Unido)

Acerca de los autores:

Henry Farrell es profesor de SNF Agora en Johns Hopkins SAIS, ganador del Premio Friedrich Schiedel de Política y Tecnología en 2019, editor en jefe de The Monkey Cage en The Washington Post y cofundador del popular blog académico Crooked Timber. Miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Farrell ha escrito para publicaciones como The New York Times, Financial Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Washington Monthly, The Boston Review, Aeon, New Scientist, y The Nation.

Abraham L. Newman es profesor de la Escuela de Servicio Exterior y Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown. Conocido por su investigación sobre la política generada por la globalización, es comentarista frecuente de asuntos internacionales, apareciendo en programas de noticias que van desde Al Jazeera hasta Deutsche Welle y NPR. Su trabajo ha sido publicado en medios líderes como The New York Times, The Washington Post, Nature, Science, Foreign Affairs, Foreign Policy, Harvard Business Review, y Politico.

Homelands: A personal history of Europe , Timothy Garton Ash (Yale University Press)

Acerca del autor: Timothy Garton Ash es profesor de estudios europeos en la Universidad de Oxford y miembro principal de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Sus libros incluyen The Magic Lantern, su relato de las revoluciones of 1989como testigo ocular; The File: A Personal History, basado en la lectura de su propio expediente Stasi; e History of the Present. Vive en Oxford, Inglaterra.

Seven Crashes: The economic crises that shaped globalization , Harold James (Yale University Press)

Acerca del autor: Harold James es profesor Claude y Lore Kelly de Estudios Europeos y profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton. Es autor de numerosos libros, el más reciente The War of Words: A Glossary of Globalization (Yale, 2021) y Making a Modern Central Bank: The Bank of England 1979–2003 (Cambridge, 2020).

We, The Data: Human rights in the digital age , Wendy Wong(MIT Press)

Acerca del autor: Wendy H. Wong es profesora de ciencias políticas y catedrática de investigación en la Universidad de Columbia Británica, Okanagan. Es autora de dos libros premiados: Internal Affairs: How the Structure of NGOs Transforms Human Rights y (con Sarah S. Stroup) The Authority Trap: Strategic Choices of International NGOs.

