El Apollo Proton Cancer Centre realiza el primer procedimiento irradiación total de médula ósea de La India

Publicado 16/05/2019 6:14:09 CET

- El Apollo Proton Cancer Centre, Chennai, lleva a cabo el primer procedimiento irradiación total de médula óseade La India

CHENNAI, La India, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- En un primer hito realizado en el tratamiento contra el cáncer en La India, el Apollo Proton Cancer Center (APCC) de Chennai ha llevado a cabo con éxito irradiación total de médula ósea (TMI) como protocolo condicionante antes del transplante de médula ósea.

El doctor Preetha Reddy, vicepresidente de Apollo Hospitals Group, afirmó: "El Apollo Proton Cancer Centre ha abierto nuevas fronteras en el tratamiento contra el cáncer, y hoy es un día de orgullo, solo unos meses después de su lanzamiento, para ver que el APCC consigue este hito destacado por primera vez en el país. Este hito valida nuestra inversión dentro de APCC, llevando lo mejor y lo último en tecnología médica hasta La India. Estamos seguros de que el futuro será testigo de cómo APCC consigue muchos más hitos y hace avanzar la luchar contra el cáncer no solo para los pacientes de La India, sino también para los del sureste de Asia".

Una enfermera de 35 años de Omán se sometió al procedimiento en el primer Proton Therapy Center del Sureste de Asia. La diagnosticaron leucemia mieloide crónica (CML) con leucemia aguda fenotípica mixta. Después de la diagnosis, fue transferida a los Apollo Hospitals para someterse a un transplante de médula ósea. Los doctores de Apollo decidieron proceder con la irradiación total de la médula ósea basándose en el condicionante del transplante.

"El paciente fue admitido el mes pasado y tras una diagnosis detallada, decidimos proceder con la irradiación total de la médula ósea tras quimioterapia y transplante de célula del torrente periférico. El hermano del paciente se convirtió en un donante completamente compatible. El paciente respondió muy bien al tratamiento, y está listo para su descarga", explicó el doctor Jose M Easow.

Fatima, la paciente, comentó: "Estoy agradecida al Gobierno de Omán, en Omán, por seleccionarme y enviarme al Apollo Hospitals, Chennai, el mejor hospital para llevar a cabo el tratamiento del cáncer en La India. BMT me asesoró, y mi hermano fue seleccionado como donante. Me admitieron el 5 de abril y me dejaron en casa desde el primer día. Como enfermera, sé que la terapia de radiación puede afectar a la vida normal de los pacientes debido a los efectos secundarios. El procedimiento de irradiación total de médula ósea que me hicieron fue diferente, y me ha salvado la vida, además de tener muchos menos efectos secundarios. El procedimiento me hizo tener más confianza y ser más positiva".

"Con la tecnología de radiación moderna, ya es posible desplegar Total Marrow Irradiation (TMI), que se propaga por los órganos normales desde el daño inducido por radiación", destacó el doctor Srinivas Chilukuri, consultor senior de oncología de radiación.

