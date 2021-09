Appian felicita a los ganadores del 2021 International Partner Award

LONDRES, 14 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha anunciado hoy los ganadores del 2021 International Partner Award en Appian Europe, una conferencia virtual de automatización de código bajo. Este premio anual, en su cuarta edición, reconoce a los mejores socios estratégicos que han desplegado con éxito soluciones en la Appian Low-Code Automation Platform.

Los ganadores del 2021 International Partner Award de Appian incluyen a:

Value Award - Wipro Wipro ha sido galardonado con el 2021 Value Award en reconocimiento a sus destacados logros en la creación de soluciones innovadoras, la resolución de los retos de los clientes y la entrega de valor en la Appian Low-Code Automation Platform. El equipo de Wipro ha colaborado con Appian sin problemas, ha trabajado incansablemente y ha mostrado un compromiso excepcional con nuestros clientes durante un año difícil. El resultado de esta estrecha colaboración es la consecución de uno de los mayores acuerdos de la región el año pasado en una organización sanitaria internacional.

Innovation Award - NextWave NextWave es el ganador del Innovation Award por crear y ofrecer soluciones innovadoras de Finanzas del Futuro y Gestión de Riesgos de Modelos para algunos de los mayores bancos, gestores de activos y Fintechs del mundo en la plataforma Appian. NextWave también ha ampliado su negocio de Appian con la incorporación de expertos senior de la industria financiera que lideran los principales programas de Appian y de desarrolladores experimentados de Appian como especialistas de confianza en la industria de los servicios financieros. El innovador programa 'One4One' de NextWave ha transformado la vida de 11 jóvenes hasta la fecha y los marca como una organización con un propósito empresarial social innovador más allá de su negocio principal.

Growth Award - First Technology El Growth Award es para First Technology por su éxito en la captación de nuevos clientes en sectores clave de la banca, los seguros y el transporte en los Países Bajos. Como socio de Appian desde 2015, First Technology también ha sido proactivo y exitoso en la expansión de oportunidades en las cuentas de clientes existentes en los Países Bajos. Estas iniciativas han permitido un rápido crecimiento y expansión de su negocio en el Reino Unido, los países nórdicos y la región DACH más allá de su base.

Transformation Award - KPMG Belgium KPMG Belgium recibe el Transformation Award de este año por su trabajo previo y posterior a la transacción con Appian durante dos años para asegurar un gran acuerdo con una compañía de seguros líder, lo que permitió a la aseguradora transformar sus procesos, elevar la experiencia de sus clientes y utilizar Appian con toda su capacidad de innovación. La estrecha colaboración entre KPMG y Appian ha sido fundamental para este éxito. Ha puesto el listón muy alto para futuros proyectos en la región y ha abierto otras oportunidades dentro del sector de los seguros y más allá.

EMEA Reseller of the Year - Procensol Procensol ha sido un socio de confianza y valorado de Appian en el Reino Unido durante más de una década. Como ganador del 2021 Appian EMEA Reseller of the Year Award, Procensol logró la mayor contribución de nuevos ingresos de software, se expandió dentro de las cuentas existentes y agregó nuevos clientes de Servicios Financieros, Salud y Fabricación.

"Nuestros socios son fundamentales para el crecimiento continuo de Appian y el éxito de nuestros clientes comunes", dijo Erik de Haas, vicepresidente de la Alianza para EMEA y APJ en Appian. Los ganadores de los premios han conseguido resultados de negocio impactantes para los clientes de los principales sectores mediante la prestación de servicios ágiles y soluciones innovadoras en la Appian Low-Code Automation Platform."

Acerca de AppianAppian ayuda a las organizaciones a crear aplicaciones y workflows rápidamente, con una plataforma de automatización de low-code. Al combinar personas, tecnologías y datos en un único workflow, Appian puede ayudar a las empresas a maximizar sus recursos y mejorar los resultados empresariales. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión de riesgos globales y el cumplimiento de la normativa. Para más información, visite www.appian.es