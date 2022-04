Appian recibe "Customer's Choice" de Gartner Peer Insights™ para Plataformas de Aplicaciones Empresariales Low Code

Appian lleva a los clientes desde el descubrimiento de procesos hasta el diseño y la automatización de workflows, ofreciendo una experiencia total en una plataforma unificada

MADRID, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha anunciado hoy que ha recibido un año más el reconocimiento de los clientes con la distinción "Customer's Choice" en el informe Gartner Peer Insights de 2022 dentro de la categoría Plataformas de Aplicaciones Empresariales Low Code (LCAP). Appian es uno de los cuatro únicos proveedores que han recibido el reconocimiento de los clientes y el único proveedor que ha obtenido este galardón en las cuatro categorías de Gran Empresa (entre 1.000 y 10.000 millones de dólares), Mediana Empresa (entre 50 y 1.000 millones de dólares), Norteamérica, y Europa, Oriente Medio y África.

Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de revisión y calificación para los responsables de la toma de decisiones en materia de software y servicios empresariales. Las valoraciones pasan por un estricto proceso de validación y moderación para garantizar su veracidad.

Según Gartner®, "para optar al reconocimiento de los clientes, los proveedores deben ofrecer un producto que aparezca en el mercado en el informe Gartner Peer Insights, tener su valoración general (sobre 5 estrellas) por encima o igual a la valoración media en ese mercado, y recibir 50 o más reseñas de clientes publicadas durante el período de presentación - correspondiente a un año".

El 31 de diciembre de 2021, Appian contaba con el mayor número de reseñas en Gartner Peer Insights para la categoría LCAP: 141 reseñas con una valoración general de 4,6 sobre 5. Para más información, consulte el nuevo informe de marzo de 2022 "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms".

Entre las reseñas de usuarios finales de Appian enviadas en los últimos 12 meses se incluyen las siguientes:

"Reducir significativamente el ROI con el rápido desarrollo y desplegar de soluciones empresariales complejas". - Arquitecto de datos senior en el sector del transporte [ leer reseña].

"Appian nos ayuda a rediseñar nuestro negocio". - Director de Tecnología en el sector de los medios de comunicación [ leer reseña]

Plataforma "Go-To" para todas las necesidades de su empresa". - Director de programa senior en el sector de las ciencias biológicas [ leer reseña]

"¡Sorprender a sus usuarios, clientes y desarrolladores con Appian!" - Desarrollador de TI en el sector de fabricación [ leer reseña]

"Las experiencias de los clientes en el mundo real son la medida más precisa para estimar el valor de una empresa", indicó Pavel Zamudio-Ramírez, Chief Customer Officer de Appian. "Creemos que este nuevo informe es una prueba de nuestro enfoque en el éxito del cliente y de la calidad de la experiencia que nuestros clientes pueden obtener con nuestro software y nuestro personal".

Aviso legal

Gartner® y Peer Insights™ son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos están reservados. El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms, 31 de marzo de 2022.

Acerca de Appian Appian es la plataforma unificada para el cambio. Aceleramos los negocios de los clientes descubriendo, diseñando y automatizando sus procesos más importantes. La plataforma Appian Low-Code combina las capacidades clave necesarias para hacer el trabajo más rápido, Process Mining + Workflow + Automation, en una plataforma unificada de low-code. Appian es abierta, de nivel empresarial y cuenta con la confianza de los líderes del sector. Para más información, visite appian.es.

