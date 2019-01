Arabia Saudí ofrece grúas de barco a tierra, abre invernaderos e inicia la construcción de escuelas en Yemen

Publicado 30/01/2019 16:31:04 CET

RIAD, Arabia Saudí, 30 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- El Programa Saudí de Desarrollo y Reconstrucción de Yemen (SDRPY, por sus siglas en inglés) ha inspeccionado recientemente los avances en los diversos proyectos clave de Yemen, en el ámbito de la educación, la sanidad, las infraestructuras y la agricultura.

https://mma.prnewswire.com/media/814988/Kingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/814988/Kingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg ]

La delegación de funcionarios del SDRPY y dignatarios yemenís inspeccionó en primer lugar las renovaciones que están teniendo lugar en el puerto de Nishtun. La reciente entrega de una grúa de barco a tierra de 30 toneladas permitirá al puerto manejar grandes contenedores de envíos de 12 metros, facilitando el flujo de importaciones y exportaciones. Las renovaciones también apoyarán el programa SDRPY de derivados del petróleo que, en el último trimestre de 2018, entregó 180 millones de dólares en diésel y mazut a las provincias de Yemen controladas por el Gobierno (Abyan, Adén, Hadhramaut, Yauf, Lahij, Mahra, Marib, Shabua, Socotra, Taiz).

A continuación, el grupo visitó la construcción de tres escuelas en Qishn, Rahan y Sayhout, y entregó miles de libros y pupitres a otras siete escuelas. El material escolar llegará a un número estimado de 12.000 alumnos beneficiarios. Esta es la segunda ronda de distribución de libros desde diciembre, cuando el Reino de Arabia Saudí entregó casi 200.000 libros escolares a 150 escuelas de toda la provincia.

La visita de inspección también abarcó varios invernaderos construidos recientemente que proporcionarán a los agricultores mayores ingresos y a los consumidores un mayor acceso a alimentos saludables cultivados localmente, reduciendo así la dependencia de las ayudas. Además, visitaron docenas de pozos recién excavados que alimentan una amplia red de distribución de agua. Ambos proyectos representan un paso importante para mejorar la salud pública y la nutrición en Yemen.

Si bien garantizar el acceso al agua potable y a los productos locales es un paso importante para conseguir una población más sana, la nutrición adecuada también debe complementarse con una infraestructura sanitaria integral. A este respecto, la construcción de la universidad y el complejo hospitalario King Salman Medical and Educational City subsanará una laguna importante en las necesidades de la salud pública, permitiendo el acceso a los enfermos a un hospital de última generación con 300 camas y ofreciendo a los futuros médicos un programa de formación de primera clase. La delegación inspeccionará el lugar que ha sido seleccionado y financiado para iniciar la obra.

En opinión de un yemení, Salim Muhammad al-Mahri, "no puedo desvelarles los números y las cifras de los proyectos, pero lo que puedo sí puedo contarles es lo que he visto aquí en Mahra; he visto a la gente entusiasmada al saber que por fin se construirá y se invertirá en una parte de Yemen que ha estado descuidada durante mucho tiempo".

Según Mohammed bin Saeed Al Jaber, embajador saudí en Yemen y supervisor del SDRPY, "la salud y la educación son los pilares de cualquier sociedad con éxito y, por lo tanto, me enorgullece anunciar que Arabia Saudí ya ha impreso casi medio millón de libros de texto para los escolares de Yemen". Además, añadió: "Las acciones valen más que las palabras, y nuestra inversión en la salud y la educación de Yemen demuestra nuestra devoción por nuestros hermanos y hermanas yemenís".

https://mma.prnewswire.com/media/814987/Kingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/814987/Kingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/814988/Kingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2359892-1&h=2346154140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2359892-1%26h%3D3763818569%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F814988%2FKingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F814988%2FKingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F814988%2FKingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg] Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/814987/Kingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2359892-1&h=3705633167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2359892-1%26h%3D1384170285%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F814987%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F814987%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F814987%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Joseph DeRosa, +966 54 086 0332